¡Último minuto! Roman Reigns fuera de WrestleMania 36

A pesar de las adversidades para llevarse a cabo el WrestleMania 36, la WWE hizo todo lo posible para que se desarrolle el evento que prometía acaparar el mundo de la lucha libre profesional. Sin embargo, tras confirmarse que será sin público por el coronavirus, una noticia ha vuelto a golpear a los fans.

Resulta que, según Pro Wrestling Sheet, el reconocido luchador Roman Reigns, tomó la decisión de no presentarse a las grabaciones de WrestleMania 36 y no sostendrá su esperado duelo con Goldberg, que iba a ser la estelar.

El varias veces campeón de la WWE decidió cancelar su participación debido al coronavirus. Tiempo atrás, Roman Reigns padeció de cáncer tras lo cual pasó por un difícil momento en el cual pudo salir adelante y volver a la lucha.

Pero ante el avance del COVID-19, no quiere correr ningún riesgo de ser contagiado por esta pandemia que ha cobrado la vida de miles de personas alrededor del mundo. Además, tiene el total respaldo por parte de la organización.

La misma WWE, a través de Stephanie McMahon, dejó en claro que la empresa había tomado muy en serio la seguridad e integridad de todos sus luchadores que estarán en el Performance Center.

Si bien WrestleMania 36 tendrá lugar el 4 y 5 de abril del presente año, será la primera vez que se lleve a cabo sin público por el COVID-19, pandemia que ha generado el temor de la población mundial.

Incluso, Estados Unidos se convirtió en el país con más números de contagiados con coronavirus y la cifra de muertos ha aumentado considerablemente por lo que Donald Trump ha dado nuevas medidas para luchar contra este virus.

WrestleMania 36 | Principales peleas que iba a tener

Entre las principales luchas que presentaba la cartelera, la estelar iba aser la de Roman Reigns vs Goldber. La otras eran Randy Orton vs Edge, Drew McIntyre vs Brock Lesnar (Campeonato de la WWE) y Becky Lynch vs Shayna Baszler (Campeonato Femenil de RAW).