The Miz tampoco estará presente en WrestleMania 36

No cabe duda que esta edición de WrestleMania pasará a la historia como una de las más difíciles de organizar. Más allá de que tuvo que cambiar de sede y no será con público por el coronavirus, se conoció de una nueva baja para este evento de la lucha libre profesional.

El último jueves ya se había conocido que Roman Reigns decidió no participar de WrestleMania 36 por temor a contraer el COVID-19. Ahora, un nuevo luchador tampoco estará presente en el centro de entrenamiento de la WWE.

Se trata de The Miz, quien en los últimos días no mostró un buen estado de salud e incluso habría generado que Reigns opte por no participar de WrestleMania 36 ya que anteriormente sufrió de lucemia.

El actual campeón en parejas presentó un fuerte cuadro de resfrío en donde su familia no a sido ajeno a este malestar. Sus primos forman parte del equipo de Los Usos y tenían que interactuar con él.

Al percatarse de este hecho, Roman Reigns les comunicó a los oficiales de la WWE que como medida de precaución, se quedaría en casa.

Sin embargo, hasta el momento no se sabe si The Miz sería portador de coronavirus. Los detalles saltarán a la luz cuando se emite la grabación de WrestleMania 36 en el mes de abril, como se pactó en un inicio al conocerse del avance del coronavirus.

Cabe mencionar que diversas fuentes aseguraron que el lugar de Roman Reigns fue tomado por Braun Strowman, quien protagonizará una de las estelares contra Goldberg y es que como indicó días atrás Vince McMahon, “el show debe continuar”.