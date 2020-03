WWE SmackDown EN VIVO vía Fox Sports con Bray Wyatt en Performance Center

WWE Friday Night SmackDown EN VIVO vía Fox Sports 3 | Hoy viernes 37 de marzo desde Performance Center de Florida y sin la presencia de público por el brote del coronavirus, se realizará el show de marca azul a partir de las 7:00 p.m. y puedes seguir las incidencias en vivo por Líbero.pe.

Drew Gulak vs Nakamura

- Nakamura y Drew Gulak la pelea que define el destino Daniel Bryan en WrestleMania 36

Bayley y Sasha Banks

- Tamina en el ring y golpea a Naomi y a Lacey Evans.

- Naomi ingresa al ring y le dice a Bayle que en WrestleMania 36 perderá su campeonato

- Lacey Evans hace su ingreso y le dice a Bayley que perderá su título.

- Bayley mostró su molestia con Paige y aseguró que WrestleMania será una pesadilla por enfrentar a su mejor amiga.

WWE Friday Night SmackDown

Quedan menos de dos semanas para WrestleMania 36, el evento más importante de la WWE. En las últimas horas se confirmó que Roman Reigns no peleará contra Goldberg por el título Universal.

La WWE no se pronunció al respecto, pero las diversas fuentes aseguran que en SmackDown se confirmará que el Perro Mayo no peleará contra Goldberg, además se anunciará el rival del actual campeón Universal.

Por otra parte, Bray Wyatt estará en Performance Center para hablar de su pelea contra John Cena en WrestleMania 36, uno de los duelos más esperados por los fanáticos.

New Day y The Usos se enfrentarán para definir el retador de The Miz y John Morrison, los actuales campeones de pareja de Smack Down. Por otra parte, Alexa Bliss tendrá la oportunidad de enfrentar a Asuka y confirmar su combate para WrestleMania 36.

Finalmente, Shinsuke Nakamura peleará con Drew Gulak. Si el luchador japonés pierde, Sami Sayn defenderá su título Intercontinental ante Daniel Bryan en WrestleMania 36.

Friday Night SmackDown: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (3 de diciembre)

En qué canales ver Friday Night SmackDown EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Friday Night SmackDown EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica