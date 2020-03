WWE subió a YouTube la pelea The Undertaker vs Brock Lesnar, que marcó la historia de WrestleMania

WWE ya palpita WrestleMania 36, la nueva edición de su mayor evento en el año. Pese a que no se realizará por todo lo alto como en temporadas anteriores debido al coronavirus, esto no ha frenado a que la empresa prosiga con sus planes y así desarrollará la cita de entretenimiento, pero bajo mucho resguardo. En ese marco, en esta semana empezó a subir en YouTube peleas históricas y este fue el caso del The Undertaker vs Brock Lesnar.



Los fanáticos de WWE podrán deleitarse con una de las peleas más resonadas en la historia de WrestleMania en los últimos tiempos. Y es que en aquella ocasión, The Undertaker perdió el gran invicto de 21 triunfos seguidos en la 'Vitrina de los Inocentes'.

La pelea duró casi 30 minutos, pero quedó marcada en la historia ya que Brock Lesnar fue el encargado de poner fin a la racha de The Undertaker, quien sucumbió en la pelea tras recibir 3 veces el brutal F5.



El público en el Mercedes-Benz Superdome en Nueva Orleans quedó atónito tras la derrota de The Undertaker en aquella ocasión y fue evidente, ya que las caras de asombro se veían por doquier.

Ahora podrás revivir aquel épico momento de WrestleMania a continuación.

¿Cuándo y dónde se desarrollará WrestleMania 36?

WrestleMania 36 fue grabado entre el 25 y 26 de marzo de 2020 en el WWE Performance Center en Orlando, Florida, y será emitido 4 de abril y el 5 de abril de 2020. El brote de coronavirus obligó a que esta edición se realice sin público.

Peleas de The Undertaker y Brock Lesnar en WrestleMania 36

- Campeonato De WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre

- Boneyard Match: The Undertaker vs AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson)