Kofi Kingston y su dura crítica a la WWE: "Imaginé otro final para mi reinado como campeón"

Kofi Kingston vivió su momento en WrestleMania. El integrante de New Day superó a Daniel Bryan y conquistó por primera vez en su carrera el título de la WWE. Desde aquel 7 de abril, el luchador de Ghana se consolidó como una de las figuras de las empresas.

Sin embargo, en el estreno de Friday Night SmackDown en FOX, Kofi Kingston perdió el título de la WWE ante Brock Lesnar en menos de 10 segundos. Una pelea polémica que generó críticas y el luchador de 38 años reveló que se sintió triste por cómo terminó su reinado.

“Diré esto: en realidad la lucha duró ocho segundos, no seis como se informó. Esos dos segundos son una gran diferencia. Cuando descubrí que iba a terminar de esa manera (su tiempo como campeón), me puse un poco triste porque imaginaba otro final. Pero no tenía otra opción, tenía que cumplir con la empresa”, señaló Kofi a Sports Illustrated.

El cariño del universo es uno de los premios más importantes que logró en la WWE. Kofi contó detalles de su pelea en WrestleMania 35 con Daniel Bryan.

"Recibí mucho amor antes y después de perder el cinturón. Todo fue fortuito. Esperé once años para obtener una oportunidad así y la conseguí en WrestleMania 35. Allí logré mi sueño, peleando ante Daniel Bryan. Él pasó exactamente lo mismo que yo hace cinco años, con el público exigiendo que campeone y enloqueciendo cuando eso sucedió", agregó.

Su derrota ante Lesnar fue una de las más dolorosas de su carrera. En menos de ocho segundos, 'KofiMania' se derrumbó y el reinado de la Bestia empezó a surgir en la WWE.

"Es verdad que todo se terminó en ocho segundos, pero estoy tan agradecido de haber sido campeón seis meses, que el público llamara en ese momento ‘KofiMania’. No quiero quedarme con el recuerdo de haber perdido mi título, solo cumplí con mi trabajo”, concluyó.

