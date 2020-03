WrestleMania 36: Brock Lesnar discutió con Vince McMahon en las grabaciones del PPV

Por el brote del coronavirus, WrestleMania 36 se realizará en el Performance Center, sin la presencia de público y las peleas fueron grabadas. Una decisión polémica de la WWE que le ocasionó la molestia de las superestrellas.

Según reportó Lucha Noticias, el campeón de la WWE Brock Lesnar habría discutido con Vince McMahon en las grabaciones de WrestleMania 36.Un momento tenso que se vivió en el Performance Center.

La 'Bestia' llegó al recinto de la WWE con la intención de grabar su pelea ante Drew Mcintyre para que se pueda retirar a su hogar. Sin embargo, el personal de producción le dijo que eso era imposible, que hay un orden para las grabaciones.

El campeón exigió grabar su pelea, pero las autoridades le dijeron que tenía que esperar su turno. Brock fue a hablar con Vince McMahon.

En la reunión, Lesnar le cuestionó al 'Jefe' por no pensar en la salud de sus luchadores y obligarlos a realizar WrestleMania en plena crisis del COVID - 19. Sorprendido, Vince respondió al campeón de la WWE.

WrestleMania 36 | Principales peleas

Entre las principales luchas que presentaba la cartelera, la estelar sería la de Roman Reigns vs Goldberg. La otras eran Randy Orton vs Edge, Drew McIntyre vs Brock Lesnar (Campeonato de la WWE) y Becky Lynch vs Shayna Baszler (Campeonato Femenil de RAW).