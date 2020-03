WWE: The Undertaker y todos sus triunfos en WrestleMania [VIDEO]

The Undertaker, en la WWE, es sinónimo de grandeza, calidad y mucha dedicación a la lucha libre, por lo que se convirtió en una leyenda de este deporte, llevando su sola presencia a representar y engalanar a un evento tan importante como WrestleMania.

A lo largo de los años, The Undertaker se afianzó en WrestleMania, alargando una gran racha de invicto en este evento, la cual alcanzó un 21-0 hasta el 2013.

Pero cuando todos pensaban que esta racha nunca acabaría y que 'El Hombre Muerto' se retiraría del wrestling sin perder ni una sola batalla en WrestleMania, en el 2014 fue derrotada por Brock Lesnar, generando, quizás, una de las sorpresas más grandes en toda la historia de la 'Vitrina de los Inmortales'.

Después de ello siguió luchando y consiguió más victorias hasta que en el 2017 volvió a ser derrotado, aunque esta vez el rival fue Roman Reigns, a quien lo estaban preparando para ser el nuevo rostro de la compañía.

1-0 / The Undertaker vs. Jimmy Snuka - WrestleMania VII (1991)

En su debut en WrestleMania, The Undertaker se demoró solo 4 minutos con 20 segundos para derrotar a su rival de turno. Desde entonces empezaba a labrar su hegemonía en el evento más grande de la WWE.

2-0 / The Undertaker vs. Jake 'The Snake' Roberts - WrestleMania VIII (1992)

En esta edición de WrestleMania, 'El Enterrador' ganó al realizar la cuenta de tres en el cuadrilátero tras realizar una 'Tumba Rompe Cuellos' sobre su rival afuera del ring.

3-0 / The Undertaker vs. Giant Gonzales - WrestleMania IX (1993)

Esta lucha la ganó por descalificación luego de que su rival utilizara una toalla con cloroformo para dormirlo.

4-0 / The Undertaker vs. King Kong Bundy - WrestleMania XI (1995)

Pese a ser una lucha de máximos poderes por el gran tamaño de ambos luchadores, The Undertaker solo utilizó 6 minutos con 36 segundos para llevarse la victoria.

5-0 / The Undertaker vs. Diesel - WrestleMania XII (1996)

Luego de 16 minutos con 46 segundos, Diesel fue derrotado gracias a una 'Tumba Rompe Cuellos'.

6-0 / The Undertaker vs. Sycho Sid - WrestleMania 13 (1997)

En este combate ganó el título de la WWF tras derrotar a su oponente en este lucha bajo la estipulación de 'No Descalificación'. Acá apareció Bret Hart en un par de ocasiones para atacar a Sid.

7-0 / The Undertaker vs. Kane - WrestleMania XIV (1998)

Este combate lo ganó limpiamente pero Kane lo atacó con una silla tras el final.

8-0 / The Undertaker vs. The Big Bossman - WrestleMania XV (1999)

The Undertaker, con un look renovado y más sombrío ganó esta lucha estipulada en 'Hell in a Cell' y luego colgó del cuello a su rival.

9-0 / The Undertaker vs. Triple H - WrestleMania X-Seven (2001)

Por primera vez se enfrentaría en este evento a Triple H, a quien venció en 19 minutos y seis segundos.

10-0 / The Undertaker vs. Ric Flair - WrestleMania X8 (2002)

Volvió a conseguir una victoria, aunque en esta ocasión fue ante Ric Flair, leyenda de la WWE, y bajo la estipulación de 'No Descalificación'.

11-0 / The Undertaker vs. Big Show & A-Train - WrestleMania XIX (2003)

Este combate se desarrolló bajo desventaja porque Nathan Jones, pareja de The Undertaker, se lesionó.

12-0 / The Undertaker vs. Kane - WrestleMania XX (2004)

The Undertaker vence por segunda vez a su hermano Kane en un WrestleMania.

13-0 / The Undertaker vs. Randy Orton- WrestleMania 21 (2005)

Se especulaba que Orton ganaría al ser un joven en ascenso pero The Undertaker finalmente mantuvo su racha.

14-0 / The Undertaker vs. Mark Henry- WrestleMania 22 (2006)

Para ganar, tuvo que introducir a Mark Henry en un ataúd.

15-0 / The Undertaker vs. Batista - WrestleMania 23 (2007)

Al derrotar al 'Animal', The Undertaker se convirtió en el campeón mundial peso pesado.

16-0 / The Undertaker vs. Edge - WrestleMania XXIV (2008)

Por segundo año consecutivo ganó el Titulo Mundial de Peso Pesado. Esta vez el rival fue el canadiense Edge.

17-0 / The Undertaker vs. Shawn Michaels - WrestleMania 25 (2009)

Este año ganó y sería el inicio de una rivalidad que se desencadenaría en una pelea más al año siguiente.

18-0 / The Undertaker vs. Shawn Michaels - WrestleMania XXVI (2010)

Volvió a derrotar a Shawn Michaels y lo retiró de la lucha libre profesional.

19-0 / The Undertaker vs. Triple H - WrestleMania XXVII (2011)

Por segunda vez derrotaría a Triple H en WrestleMania en un No Holds Barred Match.

20-0 / The Undertaker vs. Triple H - WrestleMania XXVIII (2012)

En esta oportunidad su victoria se dio en un Hell in a Cell y el árbitro invitado fue Shawn Michaels.

21-0 / The Undertaker vs. CM Punk - WrestleMania 29 (2013)

Fueron necesarios 22 minutos con 7 segundos para que el combate termine.

21-1 / The Undertaker vs. CM Punk - WrestleMania XXX (2014)

Lesnar acabó con toda una leyenda e historia en WrestleMania. La primera derrota de The Undertaker significó el fin de una era.

22-1 / The Undertaker vs. Bray Wyatt - WrestleMania 31 (2015)

En poco más de 15 minutos, The Undertaker se lavó la cara respecto a lo sucedido el año anterior.

23-1 / The Undertaker vs. Shane McMahon - WrestleMania 32 (2016)

Tras una cambiante lucha, The Undertaker benció al hijo del dueño de la WWE en un Hell in a Cell.

23-2 / The Undertaker vs. Roman Reigns - WrestleMania 33 (2017)

Fue su segunda derrota en WrestleMania y esta vez fue en un Holds Barred Match.

24-2 / The Undertaker vs. John Cena - WrestleMania 34 (2018)

Fue la lucha más rápida de The Undertaker en WrestleMania (2:48).