WrestleMania: Se cumplió 12 años del retiro de Ric Flair en WWE [VIDEO]

"Sorry. I love you", la frase que repitió Shawn Michaels antes de golpear con su patada biónica a una leyenda de la lucha libre, Ric Flair. WrestleMania 24 fue el escenario que vibró al ritmo de 'Woo' y vio por última vez a ‘The Nature Boy’ en un ring,

En la lona, buscando consuelo en el apoyo del público, Ric Flair intentó revertir el mal momento de la lucha y quedarse con la victoria. Shawn Michaels, con un mejor físico, cargaba su patada biónica. Los fanáticos aplaudían e impulsaban al chico rompe corazones para dar el disparo final.

Segundos que se volvieron eternos. Con lágrimas en los ojos y pidiendo perdón, Shawn Michael golpeó a Ric Flair. El legendario luchador de American Wrestling Association, donde debutó como profesional en 1972, cayó a la lona.

¡Uno, dos y tres!, no hay marcha atrás. Michel se queda con la victoria y una leyenda pasa al retiro. Aplausos, reconocimiento a un luchador que dejó todo a este deporte. Ric Flair se retiró un 30 de marzo de 2008, una fecha que es recordado por los fanáticos de la WWE.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Andrade & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

WWE WrestleMania 36 | horario para el 4 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)

WWE WrestleMania 36 | horario para el 5 de abril

