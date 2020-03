Roman Reigns habló sobre su ausencia en WrestleMania 36: "No saben lo que está pasando en mi vida"

Lo que era un secreto a voces se confirmó. Roman Reigns indicó que no formará parte de WrestleMania 36 y el motivo no es su salud, por los rumores. El 'Perro Mayor' expresó que es una decisión difícil, pero tenía que hacerlo a pesar de las críticas que recibió por las redes sociales.

Por el brote del coronavirus, la vitrina de los inmortales fue grabado. Trascendió que Roman Reigns indicó a los directivos de la WWE que no se enfrentará a Goldberg. Al comienzo se creía que era por su salud, pero el luchador negó la versión.

"Está en todas las noticias, no estaré en Wrestlemania 36. Y es gracioso porque durante años la gente decía que no me presentara o que no me querían allí. Pero en el momento en que hago una elección para mí y mi familia, me dicen que soy un cobarde”, señaló.

El exintegrante de The Shield mandó un mensaje a sus críticos, asegurando que ellos no saben nada de su vida y esta decisión la tomó pensando en su familia.

"Muchos piensan que es por mi salud, pero no saben lo que está pasando en mi vida. No sabes si tengo niños recién nacidos. No sabes si tengo familia en mi hogar, no sabes que también están personas mayores”, agregó.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theor & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato femenino de parejas: Asuka & Kairi Sane (C) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)