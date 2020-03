WrestleMania 36: Rob Gronkowski asegura que la NFL lo preparó para ser parte de la WWE

WrestleMania 36, por primera vez en la historia, se realizará en dos noches. Este 4 y 5 de abril los fanáticos de la lucha libre vibrarán con 16 encuentros, hasta el momento, que prometen marcar la historia de la WWE. Rob Gronkowski, exfigura de la NFL, es el anfitrión del PPV y aseguró que está viviendo un sueño.

Con el brote del coronavirus, WrestleMania 36 se realizará en el Performance Center y sin la presencia del público. Rob Gronkowski señaló que su paso por la NFL le preparó para ser parte de la WWE y cumplir su sueño de niño: luchar en la empresa más importante de lucha libre.

"Poder ser parte de un espectáculo que he estado viendo desde que era un niño y con el que he crecido, es un honor. Mi padre me trajo cuando vinieron a Buffalo y yo era un gran fanático de Stone Cold, D-Generation X y Val Venis. Ser parte de una atmósfera que crecí viendo es un honor”, indicó en una entrevista con WWE.

Sus logros en la NFL son dignos de aplaudir. Campeón tres veces en el Súper Bowl, es considerado una de las figuras del fútbol americano, pero Gronkowski tiene un solo sueño: ser parte de la leyenda de WrestleMania y seguir cumpliendo sus sueños.

"Jugar en la NFL me ha preparado para WrestleMania. No puedes simplemente salir al campo y esperar estar listo para competir, tienes que practicar, entrenar y conocer tus jugadas; es lo mismo para WrestleMania. No puedo esperar salir y saltar de la cuerda superior, todo es cuestión de práctica y eso es lo que he tomado de mi tiempo en la NFL”, añadió.

Finalmente, Rob mandó un mensaje a sus seguidores." Es un honor formar parte del primer WrestleMania de dos noches. Además, tener la oportunidad de trabajar con mi buen amigo Mojo Rawley es un sueño hecho realidad", finalizó.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)