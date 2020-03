¡El comienzo del sueño! Un día como hoy se realizó el primer WrestleMania

El 31 de marzo de 1985 se realizó el evento que revolucionó la Lucha Libre. El Madison Square Garden fue el escenario que albergó WrestleMania 1. Más de 19000 personas presenciaron la pelea entre Hulk Hogan y Mr. T contra Roddy Pipper y Paúl Orndorff, una de las luchas estelares.

Con el lema "The Greatest Wrestling Event of All Time!”, el evento despertó la expectativa de los fanáticos. Vince McMahon era un joven promotor que había comprado la WWF y tenía como objetivo destronar a la empresa líder de lucha libre profesional: NWA.

Se realizaron nueve peleas. Se pusieron en juego los campeonatos de parejas de la WWF, Intercontinental y el título femenino de la WWF. Vince promocionó WrestleMania como el Súper Bowl de la lucha profesional, con la presencia de los mejores peleadores del mundo y figuras del espectáculo.

Las escenografías, el espectáculo era un verdadero concierto, Vince lo había logrado, su gran apuesta tuvo éxito y comenzó la revolución de la lucha libre. La WWE había nacido y la vitrina de los inmortales se quedó en los corazones de sus fanáticos.

Resultados de WrestleMania 1

1.- World Tag-Team Championship Match: Nikolai Volkoff y The Iron Sheik vencieron a Mike Rotunda y Barry Windham por pinfall convirtiéndose de ésta manera en campeones

2.- Tito Santana derrotó a The Executioner vía rendición con el Figure Four.

3- Intercontinental Championship Match: El Campeón Greg “The Hammer” Valentine cayó derrotado ante The Junkyard Dog por conteo fuera del ring, pero el campeonato no cambió de manos.

4- King Kong Bundy (Con Jimmy Hart) derrotó a Special Delivery Jones por pinfall luego del “Big Splash”

5.- David Sammartino (Con Bruno Sammartino) vs Brutus Beefcake (con Johnny Valiant) Se fué a doble DQ luego de que ambos managers intervinieran en el encuentro.

6.- WWF Womens Championship: Wendi Richter (con Cyndi Lauper) venció a Leilani Kai por pinfall.

7.- Ricky Steamboat derrotó a Matt Borne por pinfall luego de un Diving Crossbody

8.- André the Giant derrotó a “The Unslammable” Big John Studd por pinfall después del Power Slam.