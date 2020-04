Recuerda el 'Spear' de Edge a Jeff Hardy en WrestleMania X-Seven [VIDEO]

WrestleMania se ha caracterizado por sorprender a los fanáticos de la WWE con luchas soñadas o algunas maniobras de los luchadores que quedarán inmortalizadas para siempre como la que sucedió hace exactamente 19 años.

Durante el desarrollo de WrestleMania X-Seven, se había pactado una lucha de TLC por los campeonatos en pareja. En aquel combate pelearon Edge & Christian vs. The Hardy Boyz vs. The Dudley Boyz (c).

En un pasaje de esta pelea, Jeff Hardy subió por la escalera para agarrar los títulos pero se quedó colgando sin ningún soporte en las piernas, así que su posición era muy desfavorable y, evidentemente, desencadenaría algo épico.

Edge subió por una escalera que se encontraba cerca y, estando desde lo más alto, realizó una 'lanza' a Jeff. Ambos luchadores volaron y cayeron al ring, desatando la locura en todos los presentes.

Este movimiento ha quedado inmortalizado en la historia de la WWE y es catalogado como la mejor 'lanza' ejecutada por Edge durante toda su etapa como luchador profesional.

El resultado de la lucha fue favorable para Edge & Christian, quienes, finalmente, descolgaron los títulos, que hasta entonces les pertenecía a The Dudley Boyz.