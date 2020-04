Bobby Lashley sobre WrestleMania 36: “Da igual si no hay nadie o si hay cientos”

Van pasando los días y cada vez falta menos para que se comience WrestleMania 36, el evento más esperado de esta parte del año por los fieles seguidores de la lucha libre profesional que, a diferencia de otras ediciones, será diferente.

Debido al avance del COVID-19 en el mundo, WrestleMania 36 se llevará a cabo a puertas cerradas en Estados Unidos y no será en vivo, ello como medida de precaución para evitar la propagación de la pandemia.

Ahora último, uno de los luchadores que estará presente es Bobby Lashley, quien enfrentará a Aleister Black y habló acerca de lo que significará pelear en el cuadrilátero sin la presencia del público.

“En primera instancia cuando me enteré que iba a ser a puerta cerrada, lo cuestioné bastante. Sin embargo, pensándolo mejor me di cuenta que si salimos afuera a actuar o a luchar, al fin y al cabo da igual si no hay nadie o si hay cientos”, declaró el luchador.

Además, Bobby Lashley agregó lo siguiente: “En realidad, sí que tenemos a gente entre el público, pues tenemos a gente de producción, anunciadores y similares. Todo los miembros del equipo son profesionales y entienden que ahí fuera es el lugar para lucirse, desde anunciadores hasta el equipo de cámaras”.

Pero el tema no quedó allí y el luchador siguió dando más detalles. “Hay mucha gente que quiere seguir saliendo y demostrar todo lo que tienen, porque es WrestleMania, y WrestleMania es como Fin de Año para nosotros. Es una gran oportunidad para nosotros salir ahí fuera y brillar, creo que todos mis compañeros estarían de acuerdo conmigo”.

Como se recuerda, tiempo atrás, Bobby Lashley decidó marcharse de la WWE en el 2008 para probar suerte en la lucha independiente e incluso en las artes marciales mixtas. Tras su regreso, se verá su enfrentamiento por primera vez en WrestleMania 36 ante Aleister Black.

WrestleMania 36

Wrestlemania 36 será la trigésima sexta edición de Wrestlemania, un evento pague-por-ver de lucha libre profesional producido por la WWE. Empezará a transmitirse del sábado 4 al domingo 5 de abril.