John Cena: "A la WWE le falta un líder en la actualidad"

Habla con la jerarquía y experiencia de una estrella que marcó una época en la WWE. John Cena se refirió a la actualidad de la industria y aseguró que a la nueva generación le falta un líder.

"Lo que WWE necesita hoy en día es un líder pero no estoy seguro de que puedan producirlo. Es extraño porque constantemente se corrigen a sí mismos pero estamos en una era donde es necesario que uno o tal vez dos personajes resalten entre lo demás para representar el espíritu de la empresa", señaló Cena en una entrevista al podcast After The Bell, de Corey Graves.

"Actualmente es difícil crear a una superestrella que le agrade a todo el mundo, el público está tan mezclado que hoy le gusta una cosa y a la semana siguiente te abuchea", acotó el excampeón de Wrestlemania.

Cena resaltó la variedad de programas y shows en la industria: "La audiencia está inclinando la balanza, eso no se puede discutir. Un día optan por ver SmackDown, luego RAW, después NXT, no hay nada concreto".

De igual forma criticó el accionar del actual público de la WWE. "Se guían mucho por sus sentimientos y lo escriben en redes sociales, el público está activo en redes sociales pero a veces olvidan que las emociones que expresan en un teclado no son las mismas que al ver un evento en vivo”, puntualizó.

WWE WrestleMania 36 | horario para el 4 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)

WWE WrestleMania 36 | horario para el 5 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)