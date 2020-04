WWE: CM Punk sobre Brock Lesnar: "Es un verdadero encanto. Es un gran tipo"

Brock Lesnar es un luchador que construyó su legado en la WWE y UFC. Gracias a sus 'Suplex' o estilo agresivo se ganó al público y en WrestleMania 36 intentará retener su título Universal. A pesar del personaje que vemos en un ring, la 'Bestia' es uno de los mejores compañeros.

CM Punk, el luchador más aclamado en los últimos años y más de un fanático sueña que regrese a la WWE, señaló que Brock Lesnar es una gran persona, un tipo que no tiene problemas en ayudar a los nuevos talentos o brindar un consejo.

"No quiero arruinar su imagen. Es el tipo que, cuando me metí en las MMA y dejé el wrestling, me mandaba mensajes diciendo 'oye, si necesitas ayuda...'. Siempre he sido un poco reservado. Es difícil abrirse y confiar en la gente en el mundo del wrestling. Pero él nunca fue nada más que un verdadero encanto. Fue un placer trabajar con él. Es un gran tipo", señaló CM Punk a ESPN.

El excampeón de la WWE reveló que la 'Bestia' es un gran padre y que los fanáticos tienen un concepto equivocado del él. CM Punk agradeció a Brock Lesnar por su apoyo en el wrestling.

"Creo que Brock tiene un gran corazón, y eso es algo de lo que mucha gente no habla. Hablan sobre la fuerza bruta y las locuras atléticas que ha hecho en su carrera, sus logros. Pero no hablan sobre el hecho de que adora a su mujer, sus hijos, vive en una granja y simplemente quiere que le dejen tranquilo. La fama y el dinero son solo un efecto secundario de tener éxito en lo que le gusta hacer. Y hace lo que quiere cuando quiere. Esas es la belleza de Brock Lesnar".

WWE WrestleMania 36: hora peruana

WWE WrestleMania 36 comienza a las 7:00 p.m.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)