WWE SmackDown EN VIVO: sigue el último show previo a WrestleMania 36

WWE EN VIVO SmackDown | Hoy viernes 3 de abril se realizará el show previo a WrestleMania 36, el evento más importante de la lucha libre. Como se sabe, Performance Center de Orlando, Florida será el escenario que albergará la nueva edición de la marca azul que comenzará a las 7:00 p.m. y será transmitido en vivo por Fox Sports 3. Además, Libero.pe te llevará las incidencias.

Esta noche se conocerá oficialmente la cartelera de WrestleMania 36. Como se recuerda, el PPV fue grabado por el brote del coronavirus y Roman Reigns no se enfrentará a Golberg por el título universal de la WWE.

Otra de las novedades del show es la presencia de John Cena que va a responder el reto de Bray Wyatt. El excampeón de la WWE no tenía en sus planes participar en WrestleMania 36, pero el demonio le propuso una pelea en la 'Vitrina de los inmortales' para saldar unas deudas pendientes.

Cena aceptó y hoy confirmará si su lucha será en la casa de las lurcienagas, una pelea nunca antes vista. Por su parte, Bray Wyatt asegura que John lo salvó de su laberinto de problemas y le permitió aceptar la voz de su interior.

FOTO: WWE

Para finalizar, The Miz y John Morrison, campeones de parejas de Smack Down, tienen un mensaje a sus retadores, The Usos y New Day. Al parecer, los monarcas definirán las reglas de su pelea en WrestleMania 36.

Friday Night SmackDown: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (3 de diciembre)

En qué canales ver Friday Night SmackDown EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 3 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 503 (SD) y 746 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Friday Night SmackDown EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica