Wrestlemania 36: Drew McIntyre desencajado por pelear sin público

Debido a la prohibición de eventos que congreguen masas por el avance del coronavirus en diversas partes del mundo, Wrestlemanía 36 se realizará este fin de semana en Florida sin la presencia de público. El gran evento de la WWE se llevará a cabo de todas maneras este sábado y domingo, sin embargo lucirá sus tribunas vacías.

Este hecho ha sido lamentado recientemente por el luchador escocés Drew McIntyre quien combatirá contra Brock Lesnar en el cuadrilatero, una pelea a la que había calificado como 'la pelea soñada' pero que lamentablemente no será así por la ausencia de los aficionados.

“Todos sabíamos que la situación se iba a descontrolar por la época de WrestleMania. Mi reacción fue de desacuerdo y enfado, porque había estado esperando mucho tiempo para esta oportunidad y no iba a ser del modo en el que me lo había imaginado. Afortunadamente, vamos a ser capaces de poner sonrisas en las caras de los fanáticos, es lo único que puedo pensar", señaló un triste Drew McIntyre para un medio internacional.

No obstante, el luchador aseguró que ya ha tenido experiencia luchando con tribunas vacías en sus inicios como peleador. Asimismo, espera de todas maneras regalar un gran espectáculo para los millones de televidentes en sus casas pues asegura que la pelea con Brock será bastante intensa.

"Creo que este WrestleMania, desde el comienzo hasta el final, va a ser bastante único. El combate entre Brock Lesnar y Drew McIntyre va a ser muy físico, y con nadie presente en las gradas, vais a escuchar todos y cada uno de los golpes, vais a ver lo físicos que podemos llegar a ser. No nos vamos a contener”, señaló McIntyre.

Wrestlemania 36 Cartelera oficial

Brock Lesnar vs. Drew McIntytre: Campeonato de la WWE.

Goldberg vs. Rival por determinar: Campeonato Universal.

Becky Lynch vs. Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

Bayley vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans vs Naomi vs. Tamina: Campeonato femenino de SmackDown.

Rhea Ripley vs. Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

Sami Zayn vs. Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

The Miz vs. John Morrison vs. The New Day (Kofi Kingston y Big E) vs. The Usos (Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs. Ángel Garza y Austin Theory: Campeonato por parejas de Raw.

Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross: Campeonato femenino por parejas.

Undertaker vs. AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

Edge vs. Randy Orton: combate con la estipulación ‘Last Man Standing’.

John Cena vs. Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly Fun House’.

Seth Rollins vs. Kevin Owens.

Aleister Black vs. Bobby Lashley.

Elias vs. Baron ‘King’ Corbin.

Otis vs. Dolph Ziggler.

Wrestlemania 36 Horarios sábado 4 de abril

5:00 p.m.: México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras

6:00 p.m.: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador

7.00 p.m.: Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay

8:00 p.m.: Argentina, Uruguay, Chile

01:00 a.m.: España (5 de abril)

Wrestlemania 36 Horarios domingo 5 de abril

5:00 p.m.: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Honduras

6:00 p.m.: Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, México

7.00 p.m.: Chile, Venezuela, Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Paraguay

8:00 p.m.: Argentina, Uruguay

01:00 a.m.: España (6 de abril)

