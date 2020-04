WrestleMania 36 EN VIVO: cartelera oficial del evento de la WWE

WWE WrestleMania 36 EN VIVO | Este sábado 4 y domingo 5 de abril se realizará el evento más importante de la lucha libre. Por la pandemia del coronavirus, la empresa de Vince McMahon decidió realizar el PPV en el Performance Center y sin la presencia del público y grabado. Puedes seguir en vivo por Fox Action y ESPN. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias.

Como se sabe, son 16 peleas que animarán este evento. Por primera vez en su historia, WrestleMania se realizará en dos noches. La WWE no quiso revelar el orden de las peleas, ni que enfrentamiento será el estelar. Sin embargo, la empresa tuvo que improvisar para cumplir con los compromisos.

Se conoció que Roman Reigns no grabó su pelea por temor a contraer el virus COVID-19. The Miz mostró síntomas de fiebre y por disposición de los médicos no participó en WrestleMania. Por lesión, Andrade es otro de los ausentes en la Vitrina de los Inmortales.

La WWE prometió una serie de sorpresas para su Universo. AJ Styles y The Undertaker es el duelo que promete robarse los aplausos. El fenómeno retó al legendario luchador a una lucha de cementerio.

FOTO: WWE

Otro duelo con pronóstico reservado es de John Cena y Bray Wyatt. Ambos prometieron conseguir la victoria y demostrar que se encuentran en vigencia. El demonio quiere vengarse del excampeón de la WWE.

La Bestia prometió dar un paseo por la ciudad de los suplex a Drew Mcintyre. Un duelo parejo, donde ambos luchadores tienen una fuerza increíble y cuentan con llaves dignas de admirar.

WWE WrestleMania 36 | horario para el 4 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)

WWE WrestleMania 36 | horario para el 5 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)

WWE WrestleMania 36: horarios de todo el mundo

-México 5:00 p. m.

-Perú 6:00 p. m.

-Ecuador 6:00 p. m.

-Colombia 6:00 p. m.

-Bolivia 7:00 p. m.

-Venezuela 7:00 p. m.

-Argentina 8:00 p. m.

-Chile 8:00 p. m.

-Paraguay 8:00 p. m.

-Uruguay 8:00 p. m.

-Brasil 8:00 p. m.

-España 1:00 a. m. del lunes 27

WWE WrestleMania 36: hora peruana

WWE WrestleMania 36 comienza a las 7:00 p.m.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Strowman

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

FOTO: WWE

Dónde ver FOX Sports EN VIVO WWE WrestleMania 36

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

Megacable México: Canal 303 (SD) y Canal 1303 (HD).

Sky Sports México: Canal 553 (SD) y Canal 1553 (HD).

Sky Sports Dish: Canal 330 (SD) y Canal 830 (HD).

Claro TV Ecuador: Canal 85 (SD) y Canal 585 (HD).

Cablevisión Argentina: Canal 25 (Analógico) y Canal 106 (Digital/HD).

Telecentro Argentina: Canal 17 (Analógico), Canal 101 (Digital) y Canal 1013 (HD).

Dibox Argentina: Canal 104 (HD).

Cómo ver FOX Action EN VIVO WWE WrestleMania 36

WWE Royal Rumble 2020: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

WWE WrestleMania 36: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Luchadores que no estarán en WrestleMania 36

Hasta el momento se confirmó la ausencia de los siguiente luchadores

- The Miz

- Andrade

- Roman Reigns

Dónde ver FOX Action EN VIVO WWE WrestleMania 36 | Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 6.00 p.m. (hora peruana)

UFC 246: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 246: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623