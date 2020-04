WrestleMania 36: Braun Strowman enfrentará a Goldberg por el título Universal

Lo que era un secreto a voces, la WWE lo confirmó. Por la pandemia del coronavirus, Roman Reigns decidió no participar en WrestleMania 36. Tras varios días de suspenso, la compañía reveló que Braun Strowman ocupará el lugar del 'Big Dog'.

Por el título universal,Goldberg tendrá que defender su campeonato contra Braun Strowman, uno de los luchadores más fuertes de la WWE.

Como se sabe, Wrestlemania 36 se realizará este sábado 4 y domingo 5 de abril en el Performance Center. Son 16 peleas que nos regalará la vitrina de los inmortales, el evento más importante de la lucha libre.

Uno de los encuentros principales de la cartelera es la pelea por el título Universal. Un duelo de pronóstico reservado, pero que promete hacer vibrar al Universo de la WWE.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Strowman

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison & The Miz (c) vs. The Usos vs. The New Day

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

WWE WrestleMania 36: horarios de todo el mundo

-México 5:00 p. m.

-Perú 6:00 p. m.

-Ecuador 6:00 p. m.

-Colombia 6:00 p. m.

-Bolivia 7:00 p. m.

-Venezuela 7:00 p. m.

-Argentina 8:00 p. m.

-Chile 8:00 p. m.

-Paraguay 8:00 p. m.

-Uruguay 8:00 p. m.

-Brasil 8:00 p. m.

-España 1:00 a. m. del lunes 27