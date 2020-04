WWE confirma que The Miz no participará en WrestleMania 36

Mediante su cuenta de twitter, la WWE confirmó que The Miz no participará en WrestleMania 36, el evento más importante de la lucha libre. Como se recuerda, por la pandemia del coronavirus, el PPV fue grabado en el Perfomancer Center.

Según los rumores,The Miz se presentó al Perfomancer Center pero los médicos no lo dejaron participar en WrestleMania porque se encontraba enfermo. La WWE decidió improvisar y dar una sorpresa al público.

El título de parejas de SmackDown se definirá en una triple amenaza. Un integrante de cada equipo luchará por obtener el oro. John Morrison, actual monarca, se medirá contra Kofi Kingston y Jimmy Usos.

De esta manera, The Miz, Roman Reigns y Andrade no participaron en WrestleMania 36. La WWE prometió que el PPV estará lleno de sorpresas para el Universo y vibrará con el show.

Cartelera oficial de WrestleMania 36

- Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

- Campeonato Universal de WWE: Goldberg (c) vs. Strowman

- Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair.

- Boneyard Match: The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows & Karl Anderson).

- Kevin Owens vs. Seth Rollins.

- Campeonato en Parejas de Raw: The Street Profits (Angelo Dawkins & Montez Ford) (c) vs. Austin Theory & Angel Garza (con Zelina Vega)

- Campeonato en parejas femenino de WWE: The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

Firefly Funhouse match: John Cena vs. «The Fiend» Bray Wyatt.

- Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans.

- Elias vs. King Corbin.

- Campeonato Intercontinental: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura & Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

- Dolph Ziggler (con Mandy Rose) vs. Otis (con Tucker).

- WWE SmackDown Tag Team Championship Ladder match: -John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs. Jimmy Usos

- Aleister Black vs. Bobby Lashley (con Lana)

¿Qué canal transmite WrestleMania?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network

¿Cuándo es WrestleMania 2020?

WrestleMania 36 será la trigésima sexta edición del mejor evento de la historia de la WWE, emprea de lucha libre de entretenimiento. La competencia que, por tradición, se transmite por PPV (Pague Por Ver) se desarrollará entre los días sábado 4 y domingo 5 de abril del 2020 en el cuadrilátero del Raymond James Stadium, de Tampa, Florida, de los Estados Unidos. Para esta ocasión no se contará con público debido a la pandemia desatadas por el virus coronavirus COVID-19.