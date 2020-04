WWE WrestleMania EN VIVO: sigue las incidencias del primer día del evento máximo de WWE

WWE Wrestlemania 36 EN VIVO | Ver Lucha Libre por Internet | Facebook Live Stream | HOY (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network) en la primera jornada del magno evento. La cartelera se realizará en el Performance Center de Orlando, Florida y podrás seguir las incidencias a través de Libero.pe

El principal lema para la edición de este año es "Demasiado grande para una noche". El evento más importante de la compañía se desarrollará pese a la pandemia del coronavirus en el mundo.

WWE quiere sorprender a los fans y no ha revelado la lista de combates que veremos en esta primera noche. Wrestlemania 36 tiene 16 luchas confirmadas y la lucha estelar puede ser la que tendrán Drew McIntyre vs. Brock Lesnar por el título de la compañía o el combate entre Edge y Randy Orton.

The only #WrestleMania too big for just one night. Thank you to each and every member of the #WWE Universe who invites us into their homes for an unprecedented Showcase of the Immortals. pic.twitter.com/Grn55HsLVa — Vince McMahon (@VinceMcMahon) April 4, 2020

Otro de los combates que está llamando bastante la atención es el que protagonizarán AJ Styles y The Undertaker. Durante las últimas semanas, ambos luchadores han construido una fuerte rivalidad, que incluso a llevarlo a afectar a familiares del 'Enterrador'.

Becky Lynch deberá defender su título femenino de Raw ante Shayna Baszler, quien ya demostró que tiene todo lo necesario para vencer a la irlandesa luego de su dominio por NXT.

Charlotte Flair ahora irá en busca del cinturón de NXT ante la campeona Rhea Ripley. Ambas han desarrollado una gran rivalidad que culminaría en esta lucha.

Forbes nombró a WrestleMania como una de las marcas de eventos deportivos más valiosas del mundo, con un valor de marca de $ 195 millones de dólares en 2017.

Wrestlemania 36: Roman Reigns el gran ausente

Roman Reigns tenía un combate frente a Goldberg en el show, pero debido al coronavirus el luchador prefirió no arriesgarse y se retiró del evento. Es la primera vez quqe se perderá un Wrestlemania.

Wrestlemania 36: horarios en el mundo

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Italia: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Alemania: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Inglaterra: 10:00 p. m. (KickOFF); 11:00 p. m. (Main Event)

WrestleMania 36: Cartelera completa

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE

- Goldberg (c) vs. Braun Strowman por el título universal

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- The Undertaker vs. AJ Styles (con Luke Gallows y Karl Anderson) en un Boneyard Match

- Kevin Owens vs. Seth Rollins

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler por el título femenino de Raw

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak) por el título intercontinental

- Elias vs. King Corbin

- The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross por los títulos en parejas de la WWE

- Otis vs. Dolph Ziggler

- The Miz y John Morrison (c) vs. The New Day vs. The Usos por los títulos en parejas de SmackDown.

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

¿Qué canal transmite WrestleMania?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE WrestleMania 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita por 30 días.

¿Dónde ver WrestleMania 36 en México?

Por FOX Action y FOX Sports.

Spoiler WrestleMania 36

Todos los resultados.

¿A qué hora es WrestleMania 36?

A las 6.00 p.m.

WrestleMania Sin Público

A causa del coronavirus COVID-19, WrestleMania 36 no tendrá público en la arena. Solo se verá de manera online.

