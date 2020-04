Wrestlemanía 36: así pagan las casas de apuestas para los combates de Brock Lesnar, John Cena y The Undertarker

El día llego, el evento más importante de la WWE Wrestlemanía romperá fuegos hoy en su edición número 36, y aunque será un evento distinto por la ausencia de público debido al brote del coronavirus, el megaevento promete peleas de alto voltaje con emociones de principio a fin por lo que en esta nota puedes enterarte como van las cuotas en las casas de apuestas.

Como se sabe, el evento ya ha sido grabado días antes a su emisión de esta noche y mañana domingo en los canales de televisión con derechos de el mundo. Pese a ello, los últimos programas de Raw y SmackDown generan mucha expectativa en los aficionados de la franquicia de lucha libre.

Sin lugar a dudas el plato fuerte del evento estará en el combate entre Brock Lesnar y Drew McIntyre. Si bien el ganador del último Royal Rumble parte como favorito, a Vince McMahon no le gustaría que gane sin la presencia de público, de ahí que su favorito podría caer derrotado para luego volver a pelear y consagrarse en un evento posterior ya con público en las tribunas.

La casa apostadora Betsafe señala al luchador escoces como el favorito y le otorga una cuota de 1.45. Mientras que en la pelea de Jhon Cena contra Bray Wyatt, consideran a este último como el de mayor probabilidad de victoria y le da un 1.20. Aunque de ganar el rapero podría convertir en millonario a muchos de sus seguidores.

En tanto, otro combate que genera muchas expectativas el del The Undertarker contra AJ Styles. En este caso, el "hombre muerto" es el favorito por su amplia experiencia en Wrestlemanía y le da un 1.23, mientras que si triunfa Styles sus apostadores podrían ganar 3.7.

Cabe destacar que Wrestlemanía 36 será emitido este 4 y 5 de abril a través de su plataforma de streaming WWE Network y en los canales de televisión con derechos para Latinoamérica y todo el mundo.

Transmisión por TV de WWE WrestleMania 2020

WWE WrestleMania 2020 EN VIVO vía FOX Action 1. ¿Cuándo es WrestleMania? Hoy sábado 4 de abril 2. ¿A qué hora empieza? A las 6.00 p.m. 3. ¿Dónde pelean? Raymond James Stadium 4. ¿En qué canal transmitirán el partido? FOX Action y WWE Network.

Cartelera oficial de WrestleMania 36

Peleas confirmadas.

- Brock Lesnar vs Drew McIntytre: Campeonato Universal.

- Goldberg vs Braun Strowman: Campeonato de la WWE.

- Becky Lynch vs Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

- Bayley vs Sasha Banks vs Lacey Evans vs Naomi vs Tamina: Campeonato femenino

de SmackDown.

- Rhea Ripley vs Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

- Sami Zayn vs Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

- John Morrison vs Kofi Kingston vs Jimmy Usos

(Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

- The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs Ángel Garza y Austin -

Theory: Campeonato por parejas de Raw.

- Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs Alexa Bliss y Nikki Cross: -

Campeonato femenino por parejas.

- Undertaker vs AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

- Edge vs Randy Orton: combate con la estipulación ‘Último Hombre en pie’.

- John Cena vs Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly

Fun House’.

- Seth Rollins vs Kevin Owens.

- Aleister Black vs Bobby Lashley.

- Elias vs Baron ‘King’ Corbin.

- Otis vs Dolph Ziggler.