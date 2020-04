Edge vs Randy Orton [EN VIVO vía Fox Action] Last Man Standing en WrestleMania 36

WrestleMania 36 EN VIVO | Edge y Randy Orton protagonizarán una de las peleas más candentes de la noche del mayor evento de WWE. La lucha tendrá un condimento especial: será un Last Man Standing que se desarrollará en el Performance Center.

MINUTO A MNUTO Edge vs Randy Orton en WretleMania 36



Edge retornó a la WWE tras 9 años fuera de los rings. Su gran regreso se dio en el Royal Rumble 2020, en donde «The Rated R Superstar» reapareció por todo lo alto y causó la euforia de los seguidores de WWE. Quedó tercero en la batalla real luego de eliminar a Orton, su compañero en la recordada dupla Rated RKO.



Al día siguiente, Randy Orton se sacó el clavo y terminó aplicándole varios silletazos a la vez, dejándolo conmocionado en el suelo.



La rivalidad se trabajaría en varias ediciones en Monday Night RAW, pero un punto clímax del enfrentamiento fue el 2 de marzo, cuando Randy Orton le aplicó un RKO a Beth Phoenix, dejando a todos los espectadores en shock.



"Sientes celos de mi pasión, siempre saqué lo mejor de ti , la última vez que estuviste arriba de tu nivel fue hace 9 años. Randy, tú me atacaste en mi regreso, no te conformaste con eso, atacaste a mi esposa y te metiste con la integridad de mi familia. Te acabas de enterrar en otro hueco, Randy. Pero no te voy a sacar, te vas a enterrar tan profundamente que no vas a salir", le dijo Edge a Orton en su última aparición. ¿Quién crees que gane?



¿Qué es un Last Man Standing en WWE?

Last Man Standing es un combate en el que dos luchadores luchan hasta que uno de ellos queda inconsciente o no puede luchar más. El árbitro debe contar hasta diez mientras el luchador está tumbado y el último hombre en pie gana el partido.



¿Qué fue el Rated RKO?

Rated-RKO​ fue un equipo heel de lucha libre profesional de WWE en su marca RAW. Lo conformaron Edge y Randy Orton, acompañados de Lita. Esta agrupación contó con dos títulos: WWE World Tag Team Championship (Edge y Orton) y WWE Women's Championship (Lita).