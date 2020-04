Wrestlemania 36 EN VIVO: Becky Lynch venció a Shayna Baszler y retuvo su título femenino de RAW [VIDEO]

Wrestlemania 36, sorpresivamente, significó la confirmación de que Becky Lynch es la mujer que dominará su división en RAW pues, con mucho ingenio y creatividad, venció a Shayna Baszler en el Performance Center de Orlando.

Tras haber sido dominada en la mayor parte de la pelea, Becky Lynch revirtió un candado al cuello de Baszler y cayó encima de su oponente, lo cual derivó en el conteo de tres y victoria para ella.

WWE Wrestlemania 36 EN VIVO | Este sábado 4 de abril se desarrollará el evento más importante de la lucha libre. El PPV se realizará en el Performance Center a las 6:00 p.m. (hora peruana) y puedes seguir en vivo por Fox Action y ESPN.

Becky Lynch vs Baszler: incidencias por WrestleMania 36

- En breve inicia la pelea entre Lynch vs Baszler por el título femenino de RAW.

- Becky Lynch llega al Performance Center en un camión con su rostro.

- Casi de inmediato la acción se traslada afuera del ring.

- Lynch llega a una cuenta de dos pero su oponente se recupera y realiza una contralona.

- La irlandesa es golpeada en la mesa de comentaristas, la cual se ubica afuera del ring.

- Baszler intenta ganar la lucha con una llave de rendición característica de Becky Lynch.

- Becky Lynch gana sorpresivamente al revertir el candado de Baszler y realizar un conteo de tres.

Previa del título femenino de Raw en WrestleMania 36

El duelo que promete cautivar a los fanáticos. Becky Lynch es una de las figuras de la WWE y por segundo año consecutivo, busca celebrar en WrestleMania, levantando el título femenino de RAW.

Sin embargo, al frente tendrá un oponente difícil. Con un estilo de pelea rudo. Shayna Baszler no quiere ser ave de paso en WrestleMania 36, quiere tener su momento que le permita poner su nombre en la WWE.

"No tengo nada que demostrar, gané a todos", señaló Becky en la previa de la pelea. The Man confía en conseguir una victoria para continuar gobernando en la división femenina.

Fue en un programa de RAW que Shayna apareció y sin temor atacó a Becky. En ese momento el universo descubrió que es una luchadora con un estilo de pelea diferente que puede complicar a la campeona.

"Eres una copia de Ronda", expresó Becky en su último careo. Una pelea de pronóstico reservado, donde ambos luchadores dejarán todo en el ring para conseguir la victoria.

WrestleMania 36 EN VIVO cartelera para hoy 4 de abril

- Boneyard Match

The Undertaker vs. AJ Styles

- Campeonato Universal de WWE

Goldberg (c) vs. Braun Strowman

- Campeonato de Mujeres de Raw

Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- Campeonato Intercontinental de WWE

Sami Zayn (c) vs. Daniel Bryan

- Campeonatos por Parejas de SmackDown

John Morrison (c) vs. Kofi Kingston vs.Jimmy Uso

- Campeonatos por Parejas Femeninas de WWE

The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs. Alexa Bliss y Nikki Cross

- Seth Rollins vs. Kevin Owens

- Elias vs. "King" Baron Corbin

WWE WrestleMania 36 | horario para el 4 de abril

- Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras): 5:00 p.m.

- Ciudad de México (México), Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador): 6:00pm

- Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Santiago (Chile), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay): 7.00pm:

- Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay): 8:00pm:

- Islas Canarias (España): 00:00 (madrugada del 6 de abril):

- España: 01:00 (madrugada del 6 de abril)

¿Cuándo es WrestleMania 2020?

WrestleMania 36 será la trigésima sexta edición del mejor evento de la historia de la WWE, emprea de lucha libre de entretenimiento. La competencia que, por tradición, se transmite por PPV (Pague Por Ver) se desarrollará entre los días sábado 4 y domingo 5 de abril del 2020 en el cuadrilátero del Raymond James Stadium, de Tampa, Florida, de los Estados Unidos. Para esta ocasión no se contará con público debido a la pandemia desatadas por el virus coronavirus COVID-19.

Combates WrestleMania 36

Sigue todas las peleas.