EN VIVO The Undertaker vs AJ Styles vía Fox Action en Boneyard Match de WrestleMania 36

WrestleMania 36 (desde las 6:00 p. m. EN VIVO ONLINE vía Fox Action / WWE Network) tendrá, como de costumbre, combates muy llamativos y que quedarán en la historia de este evento, más aún si tenemos en cuenta la pelea que tendrán The Undertaker vs. AJ Styles bajo la estipulación de 'Boneyard Match'.

Es decir, The Undertaker vs. AJ Styles se realizará como una lucha de cementerio, combate inédito en la historia de la WWE y que, en otras palabras, podría ser beneficioso para el 'Enterrador', quien se sentiría como en su casa.

La rivalidad entre ambas superestrellas comenzó cuando AJ Styles se calificó como el mejor luchador de todas las épocas y mencionó a The Undertaker, quien luego se apareció en Super ShowDown para arrebatarle el Trofeo Tuwaiq.

Desde entonces, The Undertaker y Aj Styles estuvieron apareciendo en las programaciones semanales para acrecentar su feudo. Es más, AJ, en una promo, mencionó a la esposa de su rival, Michelle McCool.

Por su parte, The Undertaker prometió destrozar a AJ Styles y lo dijo bajo su personaje de 'The Great American Bash', haciendo creer a los fanáticos que podrían ver este 'gimmick' de nuevo en acción.

¿Cuándo es WrestleMania 2020?

WrestleMania 36 será la trigésima sexta edición del mejor evento de la historia de la WWE, emprea de lucha libre de entretenimiento. La competencia

que, por tradición, se transmite por PPV (Pague Por Ver) se desarrollará entre los días sábado 4 y domingo 5 de abril del 2020 en el cuadrilátero del Raymond James Stadium, de Tampa, Florida, de los Estados Unidos. Para esta ocasión no se contará con público debido a la pandemia desatadas por el virus coronavirus COVID-19.

WWE WrestleMania 2020: horarios de todo el mundo

Horarios.

¿A qué hora es WrestleMania 36?

Revisar los horarios.

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Italia: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Alemania: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Inglaterra: 10:00 p. m. (KickOFF); 11:00 p. m. (Main Event)

¿Qué canal transmite WrestleMania?

Perú: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

España: GOL y WWE Network.

Chile: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Colombia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Ecuador: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

México: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Argentina: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Estados Unidos: WWE Network.

Uruguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Paraguay: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Venezuela: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

Bolivia: FOX Action, FOX Sports y WWE Network.

¿Cómo ver por INTERNET WWE WrestleMania 2020?

A través de la aplicación FOX Play o WWE Network?

¿Dónde ver WWE Network GRATIS?

WWE Network es un servicio de transmisión de video propiedad de WWE. El concepto fue originalmente anunciado en 2011. La primera prueba es gratuita.

Transmisión por TV de WWE WrestleMania 2020

Todos los detalles aquí.

WWE WrestleMania 2020 EN VIVO vía FOX Action 1. ¿Cuándo es WrestleMania? Hoy sábado 4 de abril 2. ¿A qué hora empieza? A las 6.00 p.m. 3. ¿Dónde pelean? Raymond James Stadium 4. ¿En qué canal transmitirán el partido? FOX Action y WWE Network.

¿Dónde ver FOX Action EN VIVO main event WrestleMania 36? Canales TV

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

FOX Action EN VIVO

WWE WrestleMania 2020: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile,

Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE WrestleMania 2020: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile,

Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Dónde ver FOX Sports EN VIVO WWE WrestleMania 2020? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Argentina: Canal 605 (SD) y Canal 1605 (HD).

DirecTV Uruguay: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Chile: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Venezuela: Canal 606 (SD).

DirecTV Colombia: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

DirecTV Ecuador: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 744 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 204 (HD).

Movistar TV Colombia: Canal 204 (HD).

Claro TV Perú: Canal 61 (SD) y Canal 520 (HD).

Cable Perú: Canal 30.

Best Cable: Canal 66.

Cable Arequipa: Canal 65.

¿Cómo ver FOX Sports 2 EN VIVO WWE WrestleMania 36? Canales TV

DirecTV Perú: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Colombia: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Argentina: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Ecuador: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Venezuela: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Uruguay: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

DirecTV Chile: Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Sky Sports México: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports Argentina: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Sky Sports República Dominicana: Canal 555 (SD) y Canal 1555 (HD)

Dish México: Canal 332 (SD) y Canal 832 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Movistar TV Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Telecentro: Canal 18, Canal 102 y Canal 1014

Supercanal: Canal 13, Canal 150 y Canal 1011

¿Cuánto hay que pagar por WWE Network?

WWE Network por tres meses sin necesidad de tarjeta de crédito. Sólo vista tu Walmart más cercano y agarra una tarjeta de regalo de WWE Network por una suscripción de tres meses al mismo precio de US$9.99 al mes.

Combates WrestleMania 36

Sigue todas las peleas.

Cartelera oficial de WrestleMania 36

Peleas confirmadas.

- Brock Lesnar vs Drew McIntytre: Campeonato Universal.

- Goldberg vs Braun Strowman: Campeonato de la WWE.

- Becky Lynch vs Shayna Baszler: Campeonato femenino de Raw.

- Bayley vs Sasha Banks vs Lacey Evans vs Naomi vs Tamina: Campeonato femenino

de SmackDown.

- Rhea Ripley vs Charlotte Flair: Campeonato femenino de NXT.

- Sami Zayn vs Daniel Bryan: Campeonato Intercontinental.

- John Morrison vs Kofi Kingston vs Jimmy Usos

(Jimmy y Jey Uso): Campeonato de parejas de SmackDown.

- The Street Profits (Angelo Dawkins vs Montez Ford) vs Ángel Garza y Austin -

Theory: Campeonato por parejas de Raw.

- Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) vs Alexa Bliss y Nikki Cross: -

Campeonato femenino por parejas.

- Undertaker vs AJ Styles: combate con la estipulación ‘Boneyard Match’.

- Edge vs Randy Orton: combate con la estipulación ‘Último Hombre en pie’.

- John Cena vs Bray ‘The Fiend’ Wyatt: combate con la estipulación 'Firefly

Fun House’.

- Seth Rollins vs Kevin Owens.

- Aleister Black vs Bobby Lashley.

- Elias vs Baron ‘King’ Corbin.

- Otis vs Dolph Ziggler.

WrestleMania 36: horario Argentina

En Argentina, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Buenos Aires.

WrestleMania 36: hora peruana

En Perú, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Lima.

WrestleMania 36: horario España

En España, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 11.00 p.m. con el kickOFF y 12:00 a. m. (domingo) el Main Event, ambos en horario de Madrid.

WrestleMania 36: horario Chile

En Chile, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 7.00 p.m. con el kickOFF y 8:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Santiago.

WrestleMania 36: horario Colombia

En Colombia, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Bogrotá.

WrestleMania 36: horario Ecuador

En Ecuador, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOX Action y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Quito.

WrestleMania 36: horario de Estados Unidos

En Estados Unidos, la transmisión de WWE Wrestlemania 36 se llevará a cabo por FOXA ction y WWE Network a partir de las 5.00 p.m. con el kickOFF y 6:00 p. m. el Main Event, ambos en horario de Washington DC.

Superluchas

Portal especializado en evento Wrestling.

SoloWrestling

Otra opción en Internet para saber de wrestling.

¿Qué significa la palabra WrestleMania en español?

WrestleMania es un evento de pago-por-ver de lucha libre profesional producido por la WWE desde 1985 siendo celebrado entre los meses de marzo y abril. WrestleMania es para la WWE lo que el Super Bowl es para la NFL o la World Series en la MLB, es decir, el evento de entretenimiento deportivo más importante del año.

¿Quién ganó en WrestleMania 2019?

Becky Lynch le ganó a Ronda Rousey y Charlotte Flair en la pelea estelar de WrestleMania.