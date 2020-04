WrestleMania 36 HOY EN VIVO vía FOX Action: Charlotte Flair vs. Rhea Ripley

WrestleMania 36, máximo evento de la WWE, EN VIVO ONLINE HOY domingo 5 de abril desde las 6:00 p.m. en el Día 2 vía FOX Action y WWE Network. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley chocan en la ‘Vitrina de los Inmortales’ por el título femenino de NXT. Puedes seguir esta pelea EN DIRECTO | GRATIS POR INTERNET | LIVE STREAMING mediante Líbero.pe.

Wrestlemania 36 inició este sábado con grandes combates y sorpresivos resultados. En total fueron 8 peleas y 5 de ellas por algún título. Eso sí, solo dos cambiaron de dueño: el título Universal ahora es de Braun Strowman y el de pareja femenina es de Alexa Bliss y Nikki Cross.

Hoy continúa WrestleMania 36 y uno de sus momentos más atractivos será la lucha entre Charlotte Flair vs. Rhea Ripley, válido por el cinturón de NXT.

WWE WrestleMania 36: ¿cómo inició esa rivalidad?

Todo comenzó en el Royal Rumble 2020, donde Charlotte Flair se impuso como la ganadora de la batalla real femenina y parte del premio era elegir pelear por cualquier título de su división en la WWE.

Las anteriores ganadoras del Royal Rumble siempre elegían a la campeona de Raw o SmackDown, pero ninguna a NXT. Por ello Charlotte Flair decidió ser la primera en hacerlo y escogió a Rhea Ripley como su rival.

Sin embargo, el anuncio oficial no hizo hasta varios programas de Raw y NXT después, mientras se fue afianzando esa rivalidad que tendrá su pico HOY EN VIVO ONLINE mediante WrestleMania 36.

WWE WrestleMania 36: peleas programadas en el día 2

Kickoff: Liv Morgan (c) vs. Natalya

Brock Lesnar (con Paul Heyman) (c) vs. Drew McIntyre

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un ‘Firefly Fun House Match’

Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

Otis vs. Dolph Ziggler

Aleister Black vs. Bobby Lashley

Horarios confirmados para WrestleMania 36 en el día 2

México 5:00 p.m.

Perú 6:00 pm.

Ecuador 6:00 pm.

Colombia 6:00 pm.

Bolivia 7:00 p.m.

Venezuela 7:00 p.m.

Argentina 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Uruguay 8:00 p.m.

Brasil 8:00 p.m.

España 01:00 a.m. (lunes 6)