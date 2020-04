WrestleMania 36 EN VIVO: sigue las incidencias de la segunda noche del evento

WWE Wrestlemania 36 EN VIVO | Ver Lucha Libre por Internet | Facebook Live Stream | HOY juegan (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action) desde el Performance Center en Orlando, Florida. Podrás seguir las incidencias de este evento de lucha libre a través de Libero.pe

La jornada del domingo tendrá la pelea principal de Brock Lesnar contra Drew McIntyre por el título de WWE. Lo mismo que el regreso de John Cena ante ‘The Fiend’ Bray Wyatt.

WrestleMania 36 se vio obligada a cambiar de sede debido a la propagación del coronavirus. Pese a la situación actual, WWE quiso seguir adelante con el megaevento desde su centro de entrenamiento, pero sin público y con el show dividido en dos días.

Rhea Ripley versus Charlotte Flair por el título femenino de NXT, que será defendido por primera vez en el magno evento. Ambas luchadores trabajaron una buena rivalidad y se espera que finalice con un gran combate.

WrestleMania 36: cartelera de la noche 2

- Otis vs. Dolph Ziggler

- Aleister Black vs. Bobby Lashley

- Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans por el título femenino de SmackDown

- The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega) por los títulos en parejas de Raw

- John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt en un Firefly Fun House Match

- Edge vs. Randy Orton en una lucha de último hombre en pie

- Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair por el título femenino de NXT.

- Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Drew McIntyre por el título de la WWE