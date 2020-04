Edge: "Todas mis promos han sido improvisadas y sin guión alguno"

Edge vuelve a luchar en Wrestlemania luego de nueve años. La superestrella categoría R tendrá un combate con su viejo compañero de equipo, Randy Orton. En una entrevista previo a esta lucha, aseguró que todas sus promos no han sido escritas por ningún guionista.

"Randy Orton y yo nos hemos quedado solos en este tema. He estado haciendo esto desde hace 25 años, Randy lo ha estado haciendo durante hace 20. Nadie va a escribir una promo para mí. Nadie me ha escrito nada", expresó el luchador al programa Inside The Ropes.

Edge ha asegurado que él se debe a la improvisación y agradeció que en WWE se le diera la libertad creativa de trabajar a su manera su rivalidad con Randy Orton.

"Tener esa confianza para hacerlo creíble, para hacer que no te equivoques me tomó mucho tiempo y libertad después. La libertad que me dieron fue importante", sostuvo el luchador.

Edge volvió al ring de WWE en Royal Rumble de este año. Aunque no ganó, su intervención en la lucha fue celebrada por los fans y de paso dio inicio a la rivalidad con Orton.

El show máximo de WWE se dividió en dos partes. Este domingo se verán los ocho combates restantes de la cartelera.