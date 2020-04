WrestleMania 36: Detrás de cámaras de la pelea entre Undertaker y AJ Styles [FOTOS]

The Undertaker y AJ Styles desarrollaron una de las mejores batallas en los últimos años de la WWE. La producción de la pelea, el formato de película, el riesgo que asumieron los luchadores y la incertidumbre por conocer el futuro del fenomenal, fueron los ingredientes para cerrar con broche de oro la primera noche de WrestleMania 36.

AJ Styles realizó su entrada desde una carroza fúnebre, imitando a The Undertaker. La confianza del fenomenal le permitió intentar tomar control de la pelea, pero el 'hombre muerto' estaba en su mejor forma física y no tuvo problemas para responder a los golpes de sus contrincantes.

Con su estilo de 'American Badass', The Undertaker se presentó a la contienda. Como se sabe, por el brote del coroanavirus, la WWE se vio en la obligación de grabar las peleas de WrestleMania 36.

Para esta pelea, la WWE encontró a una productora de Florida para que pueda construir el set. En cinco días el escenario estaba listo para el rodaje y la compañía, con el tiempo en contra, empezó a grabar la batalla.

FOTO: WhatCulture.com

Según el portal WhatCulture.com, el rodaje comenzó la noche del martes 25 de marzo y finalizó en la madrugada del miércoles 26 de marzo. Largas horas de grabaciones que dejó exhausto a los protagonistas.

Los diálogos que se produjeron durante la pelea fueron improvisados. La pelea se detuvo en las ocasiones donde los luchadores tenían que realizar maniobras arriesgadas.

WrestleMania 36: Cartelera del segundo día

Conoce la cartelera de WrestleMania 36 para hoy domingo 5 de abril

- Kickoff

Liv Morgan (c) vs. Natalya

1.- Campeonato de la WWE

Brock Lesnar (con Paul Heyman) (c) vs. Drew McIntyre

2.- Título femenino de NXT

Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

3. - Títulos en parejas de Raw

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Austin Theory y Angel Garza (con Zelina Vega)

4.- Último hombre en pie

Edge vs. Randy Orton

5.- ‘Firefly Fun House Match’

John Cena vs. ‘The Fiend’ Bray Wyatt

6.- Título femenino de SmackDown

Bayley (c) vs. Naomi vs. Tamina vs. Sasha Banks vs. Lacey Evans

7 - Otis vs. Dolph Ziggler

8. - Aleister Black vs. Bobby Lashley

¿Cuándo es WrestleMania 2020?

WrestleMania 36 será la trigésima sexta edición del mejor evento de la historia de la WWE, emprea de lucha libre de entretenimiento. La competencia

que, por tradición, se transmite por PPV (Pague Por Ver) se desarrollará entre los días sábado 4 y domingo 5 de abril del 2020 en el cuadrilátero del Raymond James Stadium, de Tampa, Florida, de los Estados Unidos. Para esta ocasión no se contará con público debido a la pandemia desatadas por el virus coronavirus COVID-19