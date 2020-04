Kevin Owens sobre su momento Wrestlemania: "Mi idea original era saltar desde el barco que había en la escenografía"

Kevin Owens fue protagonista de un momento WrestleMania en la primera noche del evento. Durante su enfrentamiento contra Seth Rollins anoche, KO saltó desde letrero del evento que estaba colocado en el Performance Center, cayendo sobre el 'Mesías' y rompiendo la mesa de comentarios.

El spot salió de maravillas y fue celebrado por los fans en sus hogares. Sin embargo, Owens tenía planes más grandes si el evento hubiera sucedido en el Raymond James Stadium.

“Historia real. Fui a un espectáculo allí en enero. Tan pronto como lo vi, me dije a mí mismo que no importaba lo que fuera a hacer en WrestleMania, que encontraría la manera de saltar desde esa cosa. Incluso tomé fotos para descubrir la mejor manera de hacerlo. No pudo ser finalmente, ¡pero

encontré la siguiente mejor opción!”, escribió Kevin Owens en su cuenta de Twitter.

WrestleMania 36 ha sido construido bajo una temática pirata, debido a que originalmente se iba a celebrar en el estadio de los Tampa Bay Buccaneers, el cual incluye un gran barco pirata, que Owens esperaba usar.

KO salió vencedor de su combate frente a Seth Rollins tras finalizarlo con una 'paralizadora'. Por el momento no se sabe si la rivalidad terminó allí o continuará en los shows semanales.