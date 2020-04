CM Punk y su aparición en WrestleMania 36 durante la pelea entre John Cena y Bray Wyatt

Causó furor su aparición. CM Punk fue vetado de la WWE en el 2011 en su discurso que generó revuelo mundial y que fue conocido como ‘Pipebomb’. Sin embargo, en este úlitmo WrestleMania 36, su imagen volvió a aparecer en un evento de la compañía.

A pesar de que solo se le vio por unos segundos cuando John Cena y Bray Wyatt se veían las caras por WrestleMania 36, los más entusiasmados y sorprendidos han sido los fans quienes no dudaron en pronunciarse en redes sociales.

Incluso, la pelea entre Cena y Wyatt fue dejada a un lado para centrarse en la aparición de CM Punk. Y es que como se recuerda, el luchador oriundo de Chicago, fue sacado de la WWE al mandarse con discurso que apuntó a Vince McMahon y su familia.

Resulta que en el WWE Monday Night Raw de junio de 2011, Cena se encontraba en plena lucha estelar cuando hizo su aparición CM Punk, quien no dudó en atacarlo y dejarlo en el piso sin poder pararse.

Rápidamente fue a buscar un micro y vaya que lo que pasaría después, quedaría en la historia y mente de todo el mundo de la lucha libre. CM Punk comenzó a disparar contra McMahon, dueño de la WWE, y hasta lo insultó a él y a su familia.

No contento con eso, habló de aquellos luchadores que tenían corona y que no permitían que todo sea equitativo. Dijo cosas que nadie se atrevía a decir por lo que minutos después, le apagaron el micrófono para que no siga hablando.

Este hecho fue conocido como el ‘Pipebomb’ y que la WWE sea blanco de críticas en los días posteriores. Como era de esperarse, CM Punk, que ya se le vencía el contrato y no era feliz en la compañía, fue despedido antes de tiempo.

Pero para sorpresa de todos, su imagen, que había sido borrada de todo lugar de la WWE, ha vuelto a estar presente en la compañía en este último día de WrestleMania por lo que ya se ha comenzado a hablar de una posible reconciliación.