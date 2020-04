Drew McIntyre tras ganar WrestleMania 36: “Soñé un sueño roto y lo hice realidad” [FOTO]

El último domingo, WrestleMania 36 llegó a su fin tras la pelea estelar que protagonizaron Drew McIntyre y Brock Lesnar. Luego de varios minutos, el ex “jobber” de la compañía logró imponerse.

McIntyre no la tuvo nada fácil ante un Brock Lesnar que salió con todo al cuadrilátero y le propinó hasta tres F-5. Sin embargo, el ganador de Royal Rumble le aplicó cuatro patadas Claymore para que se quede con la victoria.

Sin duda que lo obtenido por McIntyre es producto de su esfuerzo y perserverancia en la lucha libre y vaya que no dudó en manifestar su felicidad en redes sociales tras su consagración en WrestleMania 36.

“Soñe un sueño roto y hoy lo hice realidad. Lo hice para ti”, fue el comentario del nuevo campeón de WrestleMania 36 en cuenta oficial de Twitter que fue acompañado con un corazón, en clara señal a su familia.

I dreamed a broken dream, and made it come true. I made it for you 💙 #WrestleMania pic.twitter.com/kHd0x7ffLq