WWE RAW; Nia Jax regresó tras un año de ausencia, repasa los resultados del show

El show de RAW nos trajo grandes peleas. Después de ganar su contienda contra Brock Lesnar, Drew McIntyre fue retado por Big Show a defender su título. El campeón aceptó y pudo conseguir una victoria.

Por su parte, Nía Jax regresó a la WWE tras un año. La luchadora demostró que superó su lesión y se encuentra lista para afrontar nuevos retos. ¿Irá por el título de la división femenina?, es la pregunta del Universo.

Finalmente, Kevin Owens cerró su capítulo con Seth Rollins y señaló que su nuevo objetivo es ir por los campeonatos. Sin embargo, el Mesías no quedó conforme con su pelea, al parecer buscará la revancha.

El título de parejas estuvo en juego, The Street Profits lograron defender su campeonato gracias a que el árbitro decidiera anular la pelea por intervención de Zelina Vega.

WWE RAW EN VIVO | Minuto a Minuto

Sigue las incidencias de RAW

Big Show vs Drew McIntyre

- Claymore y Drew McIntyre se queda con la victoria

- ¡¡Por pocoooo!! casi Big show se queda con la victoria

- ¡¡Garra de Big Show!!

-Drew levantó al Big Show y casi gana la contienda

- Big Show responde con golpes al pecho

-Drew se reincorpora y golpea a Big Show

- Machetazo al pecho del campeón

- Desde lo más alto, plancha codazo, Big Show ataca a Drew

- Big Show le dice al campeón que es el mejor de la WWE

- Con las cuerdas, Big Show ataca a Drew McIntyre

- Big Show empieza a lastimar al campeón de la WWE

- Big Show ataca a Drew McIntyre y el campeón acepta el reto

Drew McIntyre

- McIntyre:" No voy a pelear. No tengo miedo, vengo de una pelea contra contra Brock Lesnar".

- Big Show: "No te voy a retar por tu título, ni en Money in the Bank. Vamos a pelear"

- Big Show ingresa al ring con un árbitro

- "Gracias Paul Heyman. Puedes decir mucho a tu oponente mirando a los ojos. Heyman dijo a Brock que me siga dando F5 para dejarme tirado. Cada F5 que recibía me molestaba. Mi vida no fue fácil, cuando más me golpean me levantó".

- El campeón de la WWE, Drew Mclntyre habla sobre su título que conquistó en WrestleMania 36.

Humberto Carrillo vs Brendan Vink

- ¡¡Mortal atrás!! Humberto Carrillo se queda con la victoria

- Cuenta y solo llega a dos

- Brendan lo retiene, contralona

- Desde lo más alto, patadas voladora

- Humberto realiza Rompe quijadas

- Comenzó la pela

Nia Jax vs Deonna Purrazzo

- Victoria de Nia JAX

Luego de mucho tiempo fuera, @NiaJaxWWE regresó más fuerte que nunca a #WWERaw 👊 pic.twitter.com/uY1rrViCFk — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2020

- Nia Jax termina la contienda con un DDT reforzado sobre Purrazzo.

- zambullida samoana de Nia

- ¡¡Otro lazo!!

- Lazo al cuerpo de Deonna Purrazzo

- Nia Jax ataca a Deonna Purrazzo

- Nia Jax regresa a un ring de la WWE

Seth Rollins vs Denzel Dejournette

- ¡Pisotón! Cuenta y Seth Rollins se queda con la victoria

No hay nada, ni nadie, que pueda contener la ira de @wwerollins en #WWERaw 🤬 pic.twitter.com/FH5CEkjKoH — WWE Español (@wweespanol) April 7, 2020

- Seth Rollins con un estilo más agresivo empieza a atacar a Denzel Dejournette

Kevin Owens

- Kevin Owens sobre su victoria a Seth Rollins: "Ahora voy a buscar rivales más complicados.No importa lo que yo haga. Estoy para quedarme, voy a seguir luchando porque este es el Show de Kevin Owens".

Ricochet y Alexander vs Oney Lorcan y Danny Burch

- Victoria para el equipo de Ricochet y Alexander

- Buena combinación entre Alexander y Ricochet

- Alexander toma control de la pelea

Comenzó la pelea

Aleister Black vs Apollo

- ¡¡Victoria de Aleistar Black!!

- Apollo se libera, empieza a tomar control de la pelea

- Palanca al brazo de Apollo

- Apollo se sale del ring

- ¡Empezó los juegos mentales!

- Apollo lo revierte y le realiza martillo a Aleister Black

- Martillo al brazo de Apollo

- Palanca al brazo, Apollo no se rinde

- Apollo usa su fuerza para liberarse del candado

- El candado de Aleister Blak

The Street Profits y Bianca Blair vencen a Austin Theory, Angel Garza y Zelina Vega

- ¡FINAL! Bianca Blair termina con Zelina Vega con su movida especial.

- Blair carga a Zelina y la manda de cara contra el esquinero.

- Es el turno de Bianca Blair y le hace una super ‘Quebradora’ a Zelina Vega.

- Brutal llave de rendición de Theory al cuello de Ford.

- Montez Ford se recompone y manda afuera del cuadrilátero a Austin Theory.

Bianca Blair vs. Zelina Vega

- Austin Theory, Angel Garza y Zelina Vega se retiran, pero Montez Ford reta a una lucha de relevos australianos entre los seis.

- ¡PELEA CAMPAL! Montez Ford y Angelo Dawkins se pelean entre sí y en el ring y el árbitro suspende la lucha.

- Blair se molesta y ataca sin piedad a Zelina y la manda al esquinero.

- ¡AUCH! Zelina le manda un manotazo a la cara a Bianca Blair.

The Street Profits vs. Austin Theory & Angel Garza: Por los títulos en Parejas de RAW

- ¡TERMINÓ! El juez se da cuenta y da por acabado la pelea.

- Montez Ford sube a la cima del ring, pero Zelina Vegas lo interrumpe y hace que se golpee en el esquinero

- Theory sigue mortificando a Dawkins y lo hiere con una patada al estómago.

- Austin Theory inicia la lucha con Angelo Dawkins, que se impone rápidamente con su poderío físico.

Asuka derrota a Liv Morgan

- Palanca al brazo de Asuka sobre Morgan y luego le aplica una llave de sumisión al cuello.

- ¡SE SALVA! Asuka noquea a Liv Morgan con una brutal patada, pero esta última pone su pierna en las cuerdas.

- Tremendo ‘Suplex Alemán’ de Asuka a Morgan, que queda semi-inconsciente.

- Asuka le aplica varias patadas a la espalda de Liv Morgan.

- Patada de Asuka a Morgan afuera del ring.

- Asuka domina la pelea y hace daño a Morgan en el esquinero.

WWE RAW

WrestleMania 36 nos regaló grandes peleas. El evento más importante de la WWE permitió terminar la historia, como la de Kevin Owens y Seth Rollins, y abrió nuevas aventuras, Drew McIntyre como campeón mundial de la WWE por primera vez en su carrera.

Este show nos permitirá conocer los rumbos que tomarán los luchadores. Tras superar a Brock Lesnar, Drew Mclntyre deberá responder a los nuevos retos que se le avecinan.

Edge y Randy Orton tuvieron una intensa pelea. La súper estrella de la categoría R fue el último hombre en pie. Tras superar a su amigo y demostrar que se encuentra en un buen estado de salud, el excampeón de la WWE nos contará detalles de su futuro.

Becky Lynch sigue gobernando en la marca femenina de Raw. El universo pide el regreso de Ronda Rousey para que pueda retar a 'The Man' y recupere el campeonato que le pertenece.

Finalmente conoceremos qué pasó con AJ Styles. El fenomenal perdió contra The Undertaker y fue enterrado vivo. Se desconoce su estado de salud y qué sucedió durante su pelea contra el 'hombre muerto'.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (7 de abril)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica