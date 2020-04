Wrestlemania 36: el evento con más interacciones en redes sociales en la historia de WWE

Wrestlemania 36 dejó opiniones divididas entre los fans, pero fue un éxito para WWE en las redes sociales. El evento generó 13,8 millones de interacciones en las redes sociales en un hecho sin precedentes.

El evento entró en la historia de la empresa porque fue el primero en ser celebrado en dos noches, empezando con el primer show el sábado 4 de abril y culminando con la segunda edición del domingo día 5. Ambas fechas no contaron con espectadores en directo debido a la situación actual con el coronavirus COVID-19.

"De acuerdo a los datos de Nielsen Social, WrestleMania tuvo 13,8 millones de interacciones en redes sociales en total, incluyendo Facebook, Instagram y Twitter. supone un 57% más que la edición del año pasado", destacó WWE en un comunicado.

Drew McIntyre y Braun Strowman se convirtieron en los principales campeones mundiales tras ganar sus respectivos combates.

La compañía de Vince McMahon no pudo contar con la presencia de público en su show, pero ya anunció su siguiente evento 'Money in the Bank' para mayo próximo.