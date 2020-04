Ronda Rousey sobre WWE: "No regresaré a tiempo completo por unos fans malagradecidos"

Ronda Rousey le mandó un fuerte mensaje a los fanáticos de WWE. La excampeona femenina volvió a pronunciarse sobre un posible regreso a los cuadriláteros y si bien reconoció que le gustó su primera etapa, ahora prefiere una temporada con pocas apariciones.

La expeleadora de UFC dio una entrevista a Steve-O en su podcast Wild Ride, en el cual expresó su molestia contra los fanáticos que la atacaban pese al esfuerzo que hacía en el ring.

“Nunca volveré a estar a tiempo completo en WWE. No estaré más de doscientos días año en la carretera nunca más. Necesitaba hacerlo para aprender y sumergirme en este mundo y entender realmente cómo es, pero no es un estilo de vida que esté hecho para mí", expresó Ronda Rousey.

Rousey se mostró contenta con su desempeño en su corto paso por la lucha libre, siendo partícipe incluso del primer evento principal femenino en la historia de WrestleMania. Sin embargo, ella no sintió el apoyo de los fans de la compañía. Todo lo contrario. Por ello, no dudó en apuntar contra ellos.

“Entonces es como...¿para qué lo estoy haciendo si no puedo pasar mi tiempo y mi energía con mi familia, en vez de gastar mi tiempo y energía en un montón de jodidos fans malagradecidos que no me aprecian?. Me encanta presentarme, amo a las chicas y estar ahí, pero al final del día, yo estaba como: Que se jodan estos fans”, sentenció.