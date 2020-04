Ronda Rousey: "Fingir que la lucha libre está al mismo nivel que MMA sería un insulto"

Ronda Rosusey volvió a causar polémica. La luchadora respondió a los cuestionamientos de sus excompañeras en WWE luego que dijera que "tener peleas falsas por diversión es lo mejor".

Alexa Bliss, Nia Jax, Lana, entre otras compañeras, manifestaron su molestia a través de sus cuentas de Twitter luego que la excampeona femenina de la compañía señalara que no volvería a luchar a tiempo completo y cuestionara la lucha libre.

Ronda Rousey utilizó su cuenta de Twitter para mantener sus comentarios originales y comparar MMA con WWE: "Cualquiera que esté indignado por cómo llamar a la lucha profesional peleas falsas por diversión, nunca ha estado en un combate real. Mientras todos están girando sobre sus propios egos, nadie está pensando en los luchadores reales".

La excampeona de UFC aclaró que el calendario de un luchador es muy sacrificado, pero aún así está lejos de ser comparado con el trabajo de un peleador de MMA.

"Entiendo que luchar 300 días al año es duro para el cuerpo y una profesión difícil pero, ¿sabes qué pasaría si tuvieras 300 combates reales en un año? Estarías muerto", sentenció.

En la entrevista con Steve-O, Ronda confesó que no desea regresar a tiempo completo ya que considera que "ese estilo de vida no está hecho para ella". Además, prefiere "pasar más tiempo con su familia en vez de un grupo de fanáticos desagradecidos que no la aprecian".