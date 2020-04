Drew McIntyre agradeció a The Rock por apoyarlo en su carrera en la WWE

En WrestleMania 36, Drew McIntyre se consolidó como la nueva figura de la WWE. Una dramática victoria ante Brock Lesnar le permitió levantar el máximo campeonato de la empresa de lucha libre. El universo se siente contento con su nuevo rey y mediante las redes sociales muestran su respaldo al luchador.

Sin embargo, su instancia en la WWE no fue buena. Drew Mclntyre fue presentado por Vince McMahon como la futura figura de su empresa, pero el luchador no pudo encontrar el protagonismo deseado y eso ocasionó que pierda confianza en sus habilidades.

Fue en ese momento, cuando cuestionaba sus peleas y se sentía inconforme con su rendimiento, The Rock le brindó su apoyo. El legendario peleador le permitió recuperar la confianza y fue pieza importante en su recuperación.

"Quiero mandar un saludo a The Rock por la confianza en mí cuando dijo esas palabras. Si miras lo que estaba haciendo en ese momento, no estaba haciendo nada. No estaba mostrando mi personalidad, como lo he hecho en los últimos meses", expresó el campeón de la WWE.

The Rock y su respaldo a Drew McIntyre

"Personalmente diría que Drew McIntyre. Creo que tiene una gran apariencia y una gran constitución, y especialmente a medida que continúa perfeccionando su estilo de lucha y conectándose con el público, que siempre es lo más importante", señaló The Rock cuando le preguntaron por la nueva figura de la WWE.