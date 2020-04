¿Esto no le gusta a la WWE? The Rock se declaró admirador de AEW

Cuando hablamos de The Rock nos referimos a uno de los grandes luchadores que marcó la historia en la WWE. Alejado del cuadrilátero, enfocado en su carrera como actor, Dwayne Johnson no puede olvidar su etapa en el Wrestling y mandó un mensaje de aliento a AEW.

All Elite Wrestling (AEW) es una nueva empresa de lucha libre que viene recibiendo buenas críticas y cuenta con peleadoras de la talla de Matt Hardy. The Rock se declaró admirador de esta empresa y aseguró que mira sus eventos.

"Por supuesto que lo veo. Estoy muy contento por el éxito de la empresa. Siempre es algo positivo. Crea cierto nivel de apetito, que es algo bueno", expresó The Rock a "The Great One".

Su etapa como luchador, Johnson se convirtió en el rostro de la WWE. Aún recuerda esos momentos y señaló que echa de menos ser parte del wrestling, el deporte que es parte de su vida.

"Amaba el wrestling. Me encantaba crear cosas con los wrestlers con los que tenía más química. La cosa que más echo de menos acerca del wrestling es poder conectar con la audiencia cada noche. Cada noche era una exhibición. No me importaba ser el más grande, el más fuerte, el más duro, el que siempre ganaba o el que saltaba desde lo alto de la jaula", indicó.

"El negocio del wrestling ha cambiado de forma dramática desde que yo estaba en él. No digo que haya cambiado a mejor o a peor, solo es diferente. Aún lo sigo y tengo mucho amor y respeto por todos los hombres y mujeres que siguen poniendo sus cuerpos en juego. Es una locura, siguen poniendo sus cuerpos en juego", agregó.