WWE RAW EN VIVO con la presencia de Becky Lynch y Drew McIntyre

WWE RAW EN VIVO | Hoy lunes 13 de abril se realizará el show de la marca roja a las 7:00 p.m. (hora peruana) desde Performance Center. Puedes ver en vivo a través de Fox Sports 2. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias.

WWE RAW EN VIVO: Minuto a Minuto

Sigue en vivo las incidencias de RAW:

Becky Lynch

"Siempre tengo un plan, quien gane el maletín tengo un plan para retener mi campeonato".

La campeona en RAW

Aleister Black vs Oney Lorcan

- Black: "Mi plan de juego es ganar"

- ¡Masa negra! Aleister Black se queda con la victoria

- Sorprende Oney Lorcan y está cerca de lograr la victoria

- Oney Lorcan no se rinde y sigue con la pelea

- Alesiter Black casi logra la cuenta de tres

- Aleister con golpes cortos y precisos ataca a Oney Lorcan

- Comienza la pelea

Asuka vs Ruby Riott

Asuka es la primera competidora que estará en Money in the Bank

Palanca al brazo y Riott se rinde. La victoria es para Asuka

Asuka en problemas, por poco pierde la contienda

Ruby Riott sorprende a Suka, ¡Rompe caras!

- ¡Por Poquitoooooo! Asuka casi logra la cuenta de tres

- ¡Por el aire! Asuka intenta lastimar a Riott con movidas aéreas

- Patadas al cuerpo de Riott y Asuka se siente cerca de la victoria

- Asuka comenzó dominando la pelea

Comienza la pelea clasificatoria para Money in the Bank

Drew McIntyre

- ¿Se repetirá la historia? Tenemos un duelo campeón contra campeón

- Drew Mclntyre: "Aún recuerdo la pelea en NXT, cuando ingrese con el título y salí sin el campeonato"

- Zelina: "Solo salimos a felicitarte. Nos impresiona tus dos momentos WrestleMania".

- Andrade ingresa al ring con Zelina Vega

- "Si alguien quiere una oportunidad que intente quitarme el título"

- El campeón de la WWE en RAW

- Comienza el show de RAW recordando la pelea entre Brock Lesnar y Drew McIntyre

RAW

Por el brote del coronavirus, la WWE viene realizando sus programas desde Perfomancer Center. Trascendió que a partir de esta semana se emitirán los programas en vivo y las superestrellas serán evaluados por el personal médico de la empresa.

Quedan pocas semanas para que se lleve a cabo Money in the Bank y la WWE ya viene preparando las historias para el PPV. Se confirmó que Drew McIntyre, el nuevo rostro de la empresa, y Becky Lynch, campeona de la división femenina de RAW, estarán presentes en el show.

The Man superó a Shayna Baszler en WrestleMania 36. Con esta victoria cumplió un año como la titular del título femenino de RAW. No se sabe quien puede ser la luchadora que se enfrente a ella en Money in the Bank, aunque hay una lista de peleadoras que buscan una oportunidad por el título.

Conquistar a la Bestia no es fácil. Drew cumplió con su palabra y conquistó el título de la WWE. Esta noche en RAW hablará sobre su encuentro ante Brock Lesnar y sus futuros planes en la empresa.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (14 de abril)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica