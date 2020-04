Alexa Bliss sobre Ronda Rousey: "Hizo mucho por nosotras, pero también hicimos bastante por ella"

Ronda Rousey causó una gran molestia en WWE con sus declaraciones. La excampeona de la compañía dijo que no tenía interés en volver a luchar para unos aficionados desagradecidos y que catalogó al wrestling como "peleas falsas". Ante ello, Alexa Bliss ha sido la primera en pronunciarse públicamente.

"Siempre nos hemos llevado bien, tengo mucho respeto por ella, por lo que hace y por lo que ha tenido que pasar. Lo que hace en MMA y en UFC, siempre lo he apoyado. Solo fue el uso de la palabra 'falso'. Especialmente porque recibimos a Ronda con los brazos abiertos. Todas queríamos que tuviese éxito, y cuando teníamos un combate, respetábamos cómo hacía ciertas cosas", declaró la luchadora en CBS Sports.

Alexa Bliss lamentó que Ronda Rousey continue con sus malas expresiones hacia sus excompañeras y les falte el respeto cuando ellas también la apoyaron a mejorar en el ring de WWE.

Hm. Was out for almost a year. Must have been “ fake” pic.twitter.com/lnLLAq3laT