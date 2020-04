WWE: Christian no seguirá los pasos Edge: "No me van a dar el alta médica"

En Royal Rumble 2020, Edge logró algo que parecía imposible: salir del retiro, superar una complicada lesión y regresar a la WWE por todo lo alto. El Universo vibró con la aparición del luchador y en WrestleMania 36 demostró que se encuentran en perfecto estado físico, listo para tener una oportunidad por el título.

Así como la estrella de la categoría R, hay varios peleadores, queridos por el público, que se retiraron de la lucha libre por una lesión. Christian, amigo de Edge, es uno de ellos. El excampeón de pesos pesados de la WWE aseguró que es difícil que regrese a los cuadriláteros.

"Bueno, mi lesión es completamente diferente. Mira... Estoy bastante satisfecho con lo que he conseguido en mi carrera en WWE. He logrado prácticamente todo lo que quería, excepto estelarizar WrestleMania. Y vamos a ser honestos: ¿cuánta gente puede hacerlo?", indicó al podcast Hall of Fame.

A sus 46 años, Christian se viene recuperando de varias conmociones cerebrales y considera que será imposible que los médicos le den el alta médica para que pueda regresar a la lucha libre."Creo que nunca lo voy a recibir", finalizó.

En marzo de 2014 realizó su último combate en la WWE, después anunció a los fanáticos que se retira de la lucha libre por problemas con las conmociones cerebrales.