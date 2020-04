WWE en crisis económica: despidió a ocho luchadores para reducir costos por la situación del coronavirus

WWE entró en modo crítico. La empresa de lucha libre anunció este miércoles en un comunicado el despido de seis luchadores como medida para reducir costos debido a la situación que se vive por la pandemia del coronavirus.

Vince McMahon tomó la decisión esta mañana luego de dar una conferencia telefónica con sus empleados para informarles de las medidas económicas que la compañía se ha visto en la necesidad de realizar.

Drake Maverick, Curt Hawkins, Karl Anderson, Luke Gallows, Eric Young, Heath Slater, EC3 y Lio Rush son las primeras superestrellas en dejar WWE. La empresa realizará recortes de personal que afectarán tanto a luchadores como a empleados detrás de las cámaras.

BREAKING: WWE has come to terms on the release of Drake Maverick (James Curtin), Curt Hawkins (Brian Myers), Karl Anderson (Chad Allegra), EC3 (Michael Hutter) and Lio Rush (Lionel Green). We wish them all the best in their future endeavors. https://t.co/cX449nNSLU