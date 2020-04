Kurt Angle queda fuera de WWE y se suma a la ola de despidos masivos en la compañía

WWE incluyó a un peso pesado en su lista negra. La compañía confirmó la salida de Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama, y se une al grupo de trabajadores despedidos ante la crisis económica que sufre la empresa por la pandemia del coronavirus.

Los despidos en la empresa no han afectado solo a los luchadores, sino también al personal en backstage como productores. El medallista olímpico ya no trabajaba en el ring, sino detrás de cámaras.

Kurt Angle debutó en la lucha libre en WWE en 1998 y trabajó para la compañía hasta el año 2006. Luego regresó en el 2017 para tener unos combates más de despedida hasta Wrestlemania 35.

I wanted 2 say thank you to the WWE for the time I spent there.I made many new friends and had the opportunity to work with so many talented people. To the Superstars, continue to entertain the WWE Universe as well as you possibly can. They’re the best fans in the world. #itstrue