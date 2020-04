WWE: Luchador rompe en llanto al enterarse que no continuará en la compañía

Días difíciles vive el mundo por la pandemia del COVID-19, virus que está cobrando la vida de miles de personas en los diferentes continentes y que también está generando graves problemas económicos en muchas empresas.

El deporte no es ajeno a esta situación y al verse paralizado los eventos y competiciones, algunas organizaciones se han visto en la necesidad de despedir a sus trabajadores. Tal es el caso de la WWE.

La compañía líder de la lucha libre profesional, tomó la radical decisión de no seguir contando con muchas de sus figuras. La noticia tomó por sorpresa a sus fanáticos que ya no podrán ver en acción a Sarah Logan, EC3, Luke Gallows, entre otros.

Pero uno de los más afectados ha sido Drake Maverick, quien no se esperaba tal noticia y decidió grabar un video de despedida el cual subió a redes sociales haciéndose viral en cuestión de segundos.

Y es que para Maverick, no fue fácil digerir la decisión y no soportó romper en llanto. “Acabo de terminar una llamada con el jefe de relaciones con el talento, Mark Carrano, y me ha dicho que, el día de hoy, he sido liberado de mi contrato con WWE. Cuando todo esto empezó, como todo el mundo, no me lo tomé en serio, pero está afectando las vidas de la gente, sus empleos, la manera en que ganan un sueldo”, comenzó contando el luchador.

Luego, el inglés de 37 años, agregó lo siguiente: “Tengo mucha suerte de que WWE aún me permita participar en el torneo para coronar al campeón interino de peso crucero de NXT, pero es muy probable que esos sean los últimos combates de mi vida”.

Segundos después y con los ojos llenos de lágrimas, continuó. “Hay mucha gente de quién no podré despedirme en persona. Personas a quienes amo, quienes me importan de verdad. Me han hecho una mejor persona. Si estos son mis tres últimos combates, quiero que toda la gente que los vea en casa sepa que voy a dejarlo todo en el ring. Ya no me importa el título. Esto va sobre mi vida, sobre alimentar a mi familia, pagar las facturas. Si no causo una gran impresión, si no gano, se acabó. Por eso, quiero que todo el mundo sepa que voy a darlo todo”, finalizó el excampeón 24/7.

Como se recuerda, Drake Maverick llegó a la WWE en el 2017 tras sobresalir en TNA. Durante su paso por la compañía, encontró su reinado en 24/7 al haberlo ganado hasta en seis ocasiones.