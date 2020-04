Desde la azotea del edificio de la WWE: Así se realizará Money in the Bank

WWE sorprendió a sus fanáticos tras anunciar la sede Money in The Bank. Los comentaristas de SmackDown anunciaron que el próximo gran evento de la empresa tendrá lugar desde la azotea de sus edificio principal en Stamford.

Por primera vez en la historia de la empresa, la azotea del "Titan Towes" albergará los combates debido a que la pandemia del coronavirus obliga a que todo se desarrolle sin aficionados presentes.

El edificio rara vez es utilizado como locación para la programación de WWE, aunque previamente ya se ha aprovechado las instalaciones para grabar segmentos o comerciales.

La empresa resaltó que las luchas en escaleras femenino y masculino por una oportunidad titular a los campeonatos se llevarán a cabo bajo las reglas de una "Corporate Ladder Match".

Las superestrellas empezarán la lucha desde el primer piso del Titan Towers, y tendrán que subir hacia la azotea del edificio donde será colocado un ring con el maletín colgando desde arriba.

Money in the Bank se llevará a cabo el próximo 10 de mayo, y se podrá ver a través de WWE Network o en Fox Action.



WWE Money in the Bank: cartelera hasta el momento

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Masculino

Daniel Bryan vs Cinco participantes por anunciar

Corporate Ladder Match por el Money in the Bank Femenino

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke Dos participantes por anunciar

Campeonato Universal de WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Campeonato de Mujeres de SmackDown

Bayley (c) vs. Tamina