WWE RAW EN VIVO FOX SPORTS: Con Seth Rollins y Drew McIntyre desde Performance Center

WWE RAW EN VIVO | Hoy lunes 20 de abril se realizará un show más de la marca roja desde Performance Center a las 7:00 p.m. (hora peruana). Puedes ver en vivo desde FOX SPORTS 2. Además, Líbero.pe te llevará las incidencias del evento.

WWE RAW EN VIVO: Minuto a Minuto

Sigue el minuto a minuto

Drew McIntyre

- El campeón se recupera y ataca a Andrade

- Andrade ataca a Drew Mclntyre

- Drew Mclntyre reta a Seth Rollins una pelea por el título de la WWE en Money in the Bank

- El campeón de la WWE inicia el programa

- Comenzó RAW

RAW

El último programa de RAW terminó con Seth Rollins sosteniendo el campeonato de la WWE. El 'Mesías' sorprendió a Drew Mclyntyre y le atacó con su movida especial. El campeón no pudo reponerse y se quedó en la lona.

Ambos luchadores se darán cita en el Performancer Center para hablar sobre su disputa y posiblemente pactar una pelea en Money in the Bank. Tras perder en WretleMania 36, Seth Rollins señaló que luchará por recuperar su sitio en la empresa.

Por otra parte, Rey Mysterio volverá a aparecer en RAW y sostendrá un duelo para ganar un lugar en la pelea por el maletín en Money in the Bank. El luchador mexicano no participó en WrestleMania 36 por una lesión.

Becky Lynch es la mejor luchadora de la división femenina de RAW, pero deberá responder el reto y decidir a quien se enfrentará en Money in the Bank. The Man señaló que no hay nadie que este a su nivel.

Finalmente, Angel Garza, Andrade, Bobby Lashley, también formarán parte del show y deberán definir su camino para Money in the Bank. La WWE prometió un programa especial, donde su universo disfrutará de cada pelea.

WWE RAW: horarios del programa

México 6:00 p.m.

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Chile 9:00 p.m.

Paraguay 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 1:00 a.m. (21 de abril)

En qué canales ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

En dónde ver Monday Night RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica