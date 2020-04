WWE: peleas confirmadas, hasta el momento, para Money in the Bank

A pesar de la pandemia del coronavirus, la WWE viene realizando su mayor esfuerzo para cumplir con sus compromisos y llevar a su universo las mejores peleas. Con el respaldo que fue WrestleMania 36, la compañía se alista para realizar Money in the Bank, uno de sus PPV más importantes.

Con un nuevo formato. La empresa líder de lucha libre prometió regalar una experiencia única. En esta oportunidad, el evento se realizará desde lo más alto del Performance Center. Escaleras, según anunció la compañía, serán las más grandes del mundo, sillas, mesas, diversos objetivos que garantizan emoción a rojo vivo.

En el último programa de RAW, Drew McIntyre retó a Seth Rollins a una pelea por el título mundial de la WWE en Money in the Bank. El 'Mesías' aceptó y señaló que recuperará el cinturón.

Otra de las peleas confirmadas para el PPV que se realizará el 10 de mayo es por el campeonato de femenino de SmackDown. Bayley defenderá su título ante una de las luchadoras más fuertes de la división.

En el clásico duelo de escaleras por el maletín. Rey Mysterio, Daniel Bryan, Aleister Black, Apollo Crews confirmaron su presencia. Aún falta definir a los próximos dos participantes

Cartelera para Money in the Bank

- Corporate Ladder Match

Daniel Bryan vs Aleister Black vs. Apollo Crews vs. Rey Mysterio vs. Dos participantes por confirmar

- Corporate Ladder Match (femenino)

Asuka vs. Nia Jax vs. Shayna Baszler vs. Dana Brooke vs. Dos participantes por confirmar.

- Título de la WWE

Drew McIntyre (c) vs. Seth Rollins

- Campeonato de SmackDown femenino

Bayley (c) vs. Tamina

- Campeonato Universal de la WWE

Braun Strowman (c) vs. Bray Wyatt

Horarios de Money in the Bank

Perú: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Ecuador: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Colombia: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

Estados Unidos: 5:00 p. m. (KickOFF); 6:00 p. m. (Main Event)

México: 4:00 p. m. (KickOFF); 5:00 p. m. (Main Event)

Argentina: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Chile: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Paraguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Uruguay: 7:00 p. m. (KickOFF); 8:00 p. m. (Main Event)

Venezuela: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

Bolivia: 6:00 p. m. (KickOFF); 7:00 p. m. (Main Event)

España: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Italia: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Alemania: 11:00 p. m. (KickOFF); 12:00 p. m. del viernes (Main Event)

Inglaterra: 10:00 p. m. (KickOFF); 11:00 p. m. (Main Event)