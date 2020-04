WWE: En el día de su cumpleaños, revive las mejores peleas de John Cena

John Cena es la última figura de la WWE. Su legado en la empresa de lucha libre es incomparable, cada vez que ingresó al ring no tuvo parámetros para esquivar los retos y superar sus limitaciones. En el día de su cumpleaños número 43, revive las peleas que marcaron la historia del 16 veces campeón mundial.

“You Can’t See Me” (no me puedes ver), un movimiento que acompañó al luchador en su trayectoria. Precisamente en WrestleMania 21, millones de personas gritaron a viva voz el triunfo de Cena ante JBL, conquistando por primera vez el título de la WWE.

Un Cena, con un estilo particular y violento, venció en una reñida pelea a JBL marcando su camino como la nueva estrella de la WWE. Pero si hablamos de rivalidad no podemos dejar de mencionar las peleas contra Edge.

En múltiples ocasiones ambos luchadores nos regalaron peleas que son parte del recuerdo de la lucha libre. Sin embargo, el 'rapero mayor' siempre repitió a sus seguidores que no se deben rendir, a pesar de la adversidad hay que seguir caminando.

En el Royal Rumble del 2008, Cena sorprendió con su presencia en la batalla real. Con el número 30, el luchador hizo su ingreso al ring tras recuperarse de una fuerte lesión.

A pesar del éxito, John Cena vivió momentos complicados en el ring. Quizás una de las mayores humillaciones de su carrera deportiva fue cuando perdió el título de la WWE ante CM Punk, permitiendo que se retire de la empresa con el campeonato en su poder.