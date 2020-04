WWE podría empezar a tener público en sus shows desde junio o julio

Pese a que Estados Unidos es el país con mayor números de casos de coronavirus del mundo, existe una flexibilidad en cuanto a medidas que preocupa a muchos. En ese marco se dio el comentario del Gobernador de Florida, quien ve con buenos ojos de que los shows de WWE cuenten con público desde junio o julio.



En una reciente rueda de prensa, Ron de Santis se refirió al confinamiento que se vive en su estado y a lo largo de Estados Unidos. Luego de ello, habló de la posibilidad de que algunos espectáculos como la WWE pueda abrir sus puertas a algunos fanáticos.



“No creo que probablemente estemos listos para tener fans, pero creo que si las tendencias son buenas, podrías traer algunos en junio o julio (...) que hay una ventana para tener algunos fans”, indicó inicialmente el Gobernador de Florida.

Here’s video of Florida Man talking about WWE and live crowds. https://t.co/d6fMdzZfij pic.twitter.com/sZqJB5V5zC