Jeff Hardy: "Un día antes de ser arrestado, llamé a la WWE para pedir ayuda"

Verlo girar por el aire es asombroso. Realizar movidas arriesgadas y salir caminando es digno de admirar. Jeff Hardy revolucionó la lucha libre. Con un estilo agresivo, el excampeón mundial se robó el corazón del universo y construyó su legado en la WWE.

Pero así como voló alto, también le tocó caer. Tocar el suelo y atravesar problemas que se convirtieron en su rival por muchos años. Como una buena estrella prometió levantarse, regalar a su público una última pelea por el título y demostrar que todo quedó en el pasado.

En SmackDown vemos semanalmente una miniserie sobre la vida de Jeff, los rumores señalan que será el luchador que reemplazará a Apollo Crews en Money in the bank. Hardy aseguró que aún tiene energía para una última aventura, su cuerpo le exige un reto más.

"No he sido condenado por mi arresto del 3 de octubre de 2019. El día previo, llamé a WWE y les dije 'necesito ayuda. Necesito tratamiento. Hay algo malo en mí con el alcohol.Todos mis problemas vienen del alcohol y las drogas"', señaló Hardy a The Charismatic Enigma.

"Esta es la última oportunidad para hacer lo correcto. Quiero sacar unos cuantos años más de este cuerpo y hacerlo lo mejor que pueda", agregó el excampeón en parejas de la WWE.